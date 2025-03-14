الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد قائمة فريقه لمباراته أمام نظيره فياريال، المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات لجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد في مباراة فياريال في الدوري الإسباني 

وجاءت القائمة ريال مدريد لمواجهة  فياريال مكون من: 

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 

وتقام مباراة ريال مدريد وفياريال، في إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني، غدًا السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.


القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 

متلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة ريال مدريد وفياريال قناة beIN Sports HD 1.

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فياريال ريال مدريد كارلو انشيلوتي أنشيلوتي الدوري الإسباني

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