الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

إنتر ميلان يخطط لضم نجم ريال مدريد في الميركاتو القادم

أردا جولر، فيتو
أردا جولر، فيتو

كشفت تقارير صحفية بأن نادي إنتر ميلان الإيطالي، مهتم بضم أحد نجوم فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

أردا جولر على رادار إنتر ميلان 

وذكرت صحيفة "توتو سبورت": "إنتر ميلان ينوي الاستفادة من عدم مشاركة الدولي التركي أردا جولر في مباريات ريال مدريد هذا الموسم، عبر التقدم بعرض لضمه".

وأضافت: "النيرازوري يشعر بأن لديه ميزة في سباق التعاقد مع اللاعب التركي بسبب علاقته بزميله في المنتخب هاكان تشالهانوجلو".

عروض ألمانية في طريق أردا جولر 

ويبدو جولر منفتحا على فكرة اللعب في إيطاليا، رغم أن أندية ألمانية أبدت اهتمامها بضمه أيضا، مثل باير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت.

ويرى إنتر ميلان أن نجاح الموهبة التركية كينان يلديز مع يوفنتوس، عزز من جاذبية الدوري الإيطالي بالنسبة إلى جولر، ما قد يجعله يميل أكثر لخوض تجربة في الـ"سيري آ".

وتابعت الصحيفة، أن إنتر ميلان مهتم أيضا بضم لاعب الوسط الأرجنتيني نيكو باز، الذي تخلى ريال مدريد عنه هذا الموسم إلى كومو، لكن النادي الإسباني ما يزال يحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب.

ويمتلك ريال مدريد حق استعادة اللاعب عبر عدة بنود، إذ يمكنه ضمه مقابل 8 ملايين يورو هذا الصيف، و9 ملايين يورو في صيف 2026، و10 ملايين يورو في صيف 2027. 

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