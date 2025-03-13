يلتقي فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، آرسنال الإنجليزي، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، أجري مراسم قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، إلى جانب مرحلتي ربع ونصف النهائي.



وأسفرت القرعة عن مباراة قوية بين فريقي ريال مدريد وآرسنال، في دور الـ8 من البطولة.

موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة الذهاب بين أرسنال وريال مدريد مساء يوم الثلاثاء 8 أبريل على ملعب "الإمارات".

فيما تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وأرسنال مساء يوم الأربعاء 16 أبريل على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتأهل آرسنال إلى منافسات دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن من الفوز على آيندهوفن بنتيجة 9/3 في مجموع المباراتين.



بينما تأهل ريال مدريد إلى الدور ذاته عقب الفوز على أتلتيكو مدريد في ركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد التساوي في مجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا بهدفين لكل منهما.

يذكر أن الفائز من مواجهة ريال مدريد وآرسنال، سيلاقي الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في الدور نصف النهائي.

وأسدل الستار على مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 بعدما أقيمت مواجهات إياب دور الـ 16 يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وتأهلت 8 أندية وهي: ريال مدريد، برشلونة، آرسنال، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، وإنتر ميلان إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم فيما ودع ليفربول متصدر جدول المسابقة في مرحلة المجموعات أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا



1- برشلونة الإسباني.

2- بايرن ميونخ الألماني.

3- إنتر ميلان الإيطالي.

4- باريس سان جيرمان الفرنسي.

5- بوروسيا دورتموند الألماني.

6- آرسنال الإنجليزي.

7- أستون فيلا الإنجليزي.

8- ريال مدريد الإسباني.

وكان برشلونة حجز أول تذكرة المتأهلين إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز على بنفيكا البرتغالي، ثم تأهل بايرن ميونخ علي حساب باير ليفركوزن، ثم إنتر ميلان علي حساب فينورد.



فيما ودع ليفربول البطولة بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان، بركلات الترجيح في الإياب.

كما تأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور ذاته بعد إقصاء ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف في لقاء الإياب، وتمكن آرسنال من حسم تأهله بعد تعادل إيجابي في لقاء الإياب بنتيجة 2-2، وسبق وحقق فوزًا كبيرا في الذهاب بنتيجة 7-1، ليتأهل بمجموع المواجهتين 9-3.

كما حسم أستون فيلا حسم التأهل على حساب كلوب بروج،وخطف ريال مدريد بطاقة التأهل الأخيرة من أتلتيكو مدريد في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، بعدما فاز بركلات الترجيح 4-2.

وجاءت نتائج مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي

نتائج مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا



برشلونة وبنفيكا

الذهاب: 1/0 لـ برشلونة.

الإياب: 3/1 لـ برشلونة.

إنتر ميلان وفينورد

الذهاب: 2/0 لـ إنتر ميلان.

الإياب: 2/1 لـ إنتر ميلان.

ليفربول وباريس سان جيرمان

الذهاب: 1/0 لـ ليفربول.

الإياب: 0/1 لباريس سان جيرمان ثم ركلات الترجيح التي حسمها باريس سان جيرمان بنتيجة 4/1.

بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

الذهاب: 3/0 لـ بايرن ميونخ.

الإياب: 2/0 لـ بايرن ميونخ.

ليل وبوروسيا دورتموند

الذهاب: 1/1.

الإياب: 2/1 لـ بوروسيا دورتموند.

أستون فيلا وكلوب بروج

الذهاب: 3/1 لـ أستون فيلا.

الإياب: 3/0 لأستون فيلا.

آرسنال وآيندهوفن

الذهاب: 7/1 لـ آرسنال.

الإياب: تعادل إيجابي 2-2.

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

الذهاب: 2/1 لـ ريال مدريد.

الإياب: خسارة ريال مدريد 1-0 وانتهت بركلات الترجيح بفوز ريال مدريد 4-2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.