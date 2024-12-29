وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجمالية (فيديو وصور)

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وقال وزير التموين خلال افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية، إن باكورة العمل دائما تنطلق من القاهرة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض على أن يكون سوق اليوم الواحد لمدة يومين بدلا من يوم واحد، واستمرار الدعم والتعاون المستمر بين المحافظات وبعضها والحكومة والقطاع الخاص، والذي ينعكس على انخفاض الأسعار بتلك الأسواق.

وزير التموين: معارض أهلا رمضان بأسواق اليوم الواحد

وأكد وزير التموين أنه سيتم تنظيم معارض أهلا رمضان داخل كل سوق من أسواق اليوم الواحد، بحلول شهر رمضان الكريم، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتلبية كافة احتياجات المواطنين

وتأتي مبادرة أسواق اليوم الواحد في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

توفير السلع الأساسية واللحوم بأسواق اليوم الواحد

يأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها.

وتندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التجاري.

وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

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