تشييع عدد من ضحايا حادث تصادم قطار القنطرة بسيارة في الإسماعيلية

شيع العشرات من أهالي قرية جلبانة، التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، في محافظة الإسماعيلية، مع ساعات الصباح الأولى بعض ضحايا حادث تصادم قطار القنطرة بسيارة ميني باص، حيث تم تشييع جثمان سائق الميني باص وطفله والذى كان يستقل السيارة معه.

الطفل يلفظ أنفاسه الأخيرة

ولفظ الطفل أنفاسه الأخيرة قبل أن يلحق به والده بفاصل ساعات، وهو في طريقه إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

النيابة تصرح بدفن الضحايا

وكانت النيابة صرحت بدفن السائق ويدعى أحمد عوض عبد الغني، و8 أطفال آخرين بينهم طفلة ويدعى يس أحمد عوض.

منطقة الإسماعيلية الأزهرية تنعى فقيدتها

فيما خسرت منطقة الإسماعيلية الأزهرية إحدى منتسباتها وهي الطفلة الزهراء شكرى والتي راحت ضحية الحادث، الذى شهدته محافظة الاسماعيلية اصطدام قطار القنطرة شرق - جلبانة وميني باص تابع لدار حضانة سيد المرسلين بجلبانة.

تقديم الدعم للمصابين

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء بتقديم الرعاية الفائقة لكافة المصابين، وتمنى "أكرم" الشفاء العاجل للمصابين كما عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الوفيات جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.



تلقي بلاغ بوقوع حادث

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد تلقي بلاغا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوقوع حادث اصطدام لقطار رقم ٢٩٣ ركاب بخط القنطرة شرق _ بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة، بميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب الميني باص.

وعلى الفور توجه محافظ الاسماعيلية والأجهزة المعنية لموقع الحادث ومستشفى القنطرة شرق لمتابعة الوضع الراهن وحالة المصابين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق_ بئر العبد؛ بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة في حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق_ بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

في الوقت نفسه كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة للمصابين وأسر المتوفين.

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