ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار القنطرة شرق لـ 10 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث اصطدام سيارة ميني باص بقطار الإسماعيلية العريش والذي وقع اليوم بقرية جلبانة في محافظة الإسماعيلية إلى 10 أشخاص، حيث توفي سائق السيارة والذى يدعى أحمد عوض عبد الغني، البالغ من العمر 40 عامًا متأثرا بجراحه.

أسماء المتوفين بالحادث

وكان قد أسفر الحادث، عن وفاة كل من؛ ياسين حسن الراجحي، رحمة رمضان عبد الرازق، إسراء محمد عاكف، دعاء رامي السيد، رويدا حسام صلاح، مكة عبد العزيز عاطف، آية محمد عاطف، أحمد عوض عبد الغني.

أسماء المصابين في الحادث

فيما أصيب كل من؛ أسيل وائل محيسن، روفان عبدالعال، محمد موسى، ريماس، أحمد شكري، مكة حمادة، محمد حمدي، أحمد محمد السيد، يوسف إسماعيل.



ومن جهة أخرى، تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، موقع حادث تصادم قطار بسيارة ميني باص على خط القنطرة شرق، بئر العبد، وزار المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي ومجمع الإسماعيلية الطبي.



تقديم كافة سبل الدعم

موجهًا، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسرهم، وكذلك أسر ضحايا الحادث، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.



تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد محافظ الإسماعيلية أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء بتقديم الرعاية الفائقة لكافة المصابين، وتمنى "أكرم" الشفاء العاجل للمصابين كما عبر، عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الوفيات جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

تلقي بلاغ بوقوع حادث

وكان اللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد تلقي بلاغا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوقوع حادث اصطدام لقطار رقم ٢٩٣ ركاب بخط القنطرة شرق _ بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة، بميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب الميني باص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.