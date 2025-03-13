أسماء المصابين في تصادم قطار بسيارة بالإسماعيلية

أسفر حادث تصادم قطار بسيارة، بالقرب من محطة محولات الكهرباء بقرية جلبانة في محافظة الإسماعيلية، عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم طفل في العناية المركزة.

أسماء المصابين في الحادث

وأكدت مصادر طبية في مستشفى القنطرة شرق في الإسماعيلية، إن المستشفى استقبل المصابين، وهم "أسيل وائل محيسن، روفان عبد العال، محمد موسى، ريماس، أحمد شكري، مكة حمادة، محمد حمدي، أحمد محمد السيد، يوسف إسماعيل، بالإضافة إلى السائق أحمد عوض عبدالغني، البالغ من العمر 40 عامًا، والمقيم بعزبة ناصر، إلى جانب شخص مجهول الهوية، بينما يرقد طفل آخر في العناية المركزة، حيث يعمل الأطباء على محاولة إنقاذه وسط حالة طوارئ داخل المستشفى.

وأكدت المصادر أن هناك 8 حالات وفاة حتى الآن.

سبب الحادث يرويها الشهود العيان



ووفقًا لشهود عيان، فإن الحادث وقع عندما حاول سائق السيارة العبور من مزلقان غير شرعي أثناء مرور القطار، مما أدى إلى الاصطدام المباشر بالسيارة وانقلابها، متسببًا في هذا العدد الكبير من الضحايا.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات، حيث انتقل فريق لمعاينة موقع الحادث والاستماع إلى شهادات المصابين فور استقرار حالتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أكدت هيئة السكك الحديدية ضرورة التزام السائقين بعدم العبور من أماكن غير مخصصة، مشيرة إلى خطورة استخدام المزلقانات العشوائية التي تؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية.

وتعمل الجهات المختصة حاليًا على إزالة آثار الحادث، لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا.

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