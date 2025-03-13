الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

تصادم قطار بسيارة قرب محطة كهرباء جلبانة بالإسماعيلية

تصادم قطار بسيارة
تصادم قطار بسيارة

شهدت منطقة جلبانة، التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق في الإسماعيلية، حادث تصادم وقع بين قطار وسيارة بالقرب من محطة الكهرباء، مما أسفر عن وقوع إصابات بين الركاب. 

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انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث 

ودفعت هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لتلقي العلاج اللازم. 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

كما انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

كما تكثف الجهات المعنية جهودها لرفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.  

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث. 

تحذير هام 

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة

موضحًا أنه في حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.      

 

 

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