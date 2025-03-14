تعرف على أقل مبلغ لفتح حساب في البنك الزراعي

يبحث العديد من المواطنين عن أقل مبلغ لفتح حساب في البنك الزراعي المصري.

وأوضح البنك الزراعي أن حساب التوفير يمكن فتحه بمبلغ 100 جنيه.

وقال البنك الزراعي إن حساب التوفير هو حساب ادخارى يتم فتحه للأفراد الطبيعيين فقط ويمنح عائد ربع سنوى "كل 3 أشهر".

الحد الأدنى لفتح الحساب هو 100 جنية مصرى ومصاريف فتح الحساب هى 25 جنيها مصريا.

لا يتم إصدار دفتر شيكات على الحساب.

مصاريف فتح الحساب: 25 جم

مصاريف خدمة الحساب تخصم سنويا: 60جم.

مصاريف كشف الحساب كل 3 أشهر 60 جم.

سعر العائد 6.25% سنويا.

يتم إصدار بطاقة خصم قوي للاستخدام فى السحب النقدى والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلى وأيضا استخدامها فى المشتريات من خلال التجار فى مختلف المحال التجارية.

الأوراق المطلوبة هى صورة البطاقة الشخصية السارية وفى حالة فتح الحساب لقاصر يجب إحضار شهادة الميلاد.

يمكن فتح الحساب للشباب بداية من سن 15 عام ببطاقة الرقم القومى.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن الفرق بين حسابي المعاش والتوفير.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن حساب المعاش يكون حسابًا جاريًّا للمعاشات بينما حساب التوفير منفصل عنه.

كشف البنك الزراعي عن تفاصيل قروض تمويل المصانع للعملاء.

وقال البنك الزراعي إن هناك عدة مستندات أساسية مطلوبة من العملاء لإتمام عملية التمويل للقرض.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية

وتتضمن المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضي والمباني.

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