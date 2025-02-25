تفاصيل حساب التوفير الإسلامي في البنك الزراعي

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل حساب التوفير الإسلامي حيث يصرف العائد كل ثلاثة شهور (تحت الحساب) ويتم احتساب العائد في نهاية العام حسب نتائج الأعمال المحققة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والحد الأدنى لفتح الحساب 100 جنيه.

مزايا حساب التوفير الإسلامي

وتشمل قائمة المزايا في حساب التوفير الإسلامي من البنك الزراعي ما يلي:

إمكانية السحب والإيداع في أي وقت من أي فرع من فروع البنك.

عائد معفى من كافة أنواع الضرائب.

إمكانية فتح حساب التوفير بأسماء القصر.

إمكانية فتح حساب توفير مشترك.

إجراء التحويلات من حساب التوفير للعميل داخل وخارج مصر.

إصدار شهادات الإيداع أو إبرام ودائع بالخصم من حساب التوفير وإضافة العائد إلى حساب التوفير للصرف منها في أي وقت.

إمكانية إضافة الشيكات المحصلة لحساب التوفير.

تحويل المرتب أو المعاش إلى حساب التوفير.

يمكن لصاحب الحساب توكيل الغير في السحب والإيداع.

إمكانية استخراج كشف حساب للعميل حسب رغبته لتقديمه لأي جهة.

وتضم قائمة الشروط والأحكام في حساب التوفير الإسلامي من البنك الزراعي التالي:

حساب التوفير شخصي وغير قابل للتحويل أو التنازل عنه

فتح حسابات التوفير للأشخاص الطبيعيين والقصر وليس للأشخاص الاعتبارية

لا يجوز إصدار دفاتر الشيكات في التعامل على حسابات التوفير

لا يتم إصدار دفتر توفير باسم مستعار أو وهمي أو بالأحرف الأولى من اسم المودع أو لحامله.

يتم احتساب العائد على أساس أدنى رصيد دائن خلال الشهر.

لا يتم احتساب أي عائد على المبلغ المودع أو المبلغ المسحوب خلال الشهر.

إذا لم يقم صاحب الدفتر بإجراء عمليات إيداع أو استرداد خلال خمسة عشر عامًا متصلة ولم يقدم دفتره للمراجعة طوال هذه المدة يقوم البنك بإخطاره بخطاب بعلم الوصول على آخر محل إقامة معروف له لتقديم الدفتر للمراجعة فإن لم يرد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره تصبح القيمة حقًا مكتسبًا للبنك ولا يحتج على البنك بتغيير محل الإقامة طالما لم يخطر به.

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