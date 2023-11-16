الخميس 16 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل المكرونة البشاميل، أحلى من الجاهزة

المكرونة البشاميل،
المكرونة البشاميل، فيتو

طريقة عمل المكرونة البشاميل، المكرونة البشاميل هى الأكلة التى لا يختلف عليها المصريون أبدا، لمذاقها المميز الذى لا يقاوم.

وطريقة عمل المكرونة البشاميل سهلة، من احترفها احترف الطبخ حيث يميز المصريون محترفات الطبخ بطريقة طهيهن للمكرونة البشاميل.

وتقدم الشيف إنجى علاء، طريقة عمل المكرونة البشاميل.

مكونات عمل المكرونة البشاميل:-

مكرونة بينا مسلوقة نصف سلقة

للعصاج

نصف كيلو لحم مفروم

2 ملعقة لية

نصف كيلو بصل مفروم

عود قرفة

بهارات لحم

ملح

فلفل أسود

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بابريكا

زبد

ثمرة طماطم مبشورة

ملعقة صلصة

نصف كوب ماء

للبشاميل

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 ملاعق كبيرة زبد

6 كوب لبن حليب

2 ملعقة قشدة فلاحى

2 مكعب مرقة دجاج

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

بيضة

للوجه

علبة قشدة 

طريقة عمل المكرونة البشاميل، فيتو 

طريقة عمل المكرونة البشاميل:

  • نسلق المكرونة نصف سلقة ثم نصفيها ونتركها جانبا.
  • ثم نحضر البشاميل حيث نحمر الدقيق فى الزبد جيدا حتى يحمر لونهم.
  • ثم نضيف اللبن الحليب البارد تدريجيا مع التقليب جيدا، ثم نضيف الماء.
  • ونقلب على النار الهادئة حتى يغلظ القوام وتختفى جميع التكتلات به.
  • ثم نضيف مكعبات مرق الدجاج وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود، واخيرا نضيف القشدة وباقى التوابل.
  • ثم نرفع البشاميل من على النار ونتركه يبرد.
  • وفى هذه الأثناء نحضر العصاج، حيث نشوح اللية فى الزبد حتى يتغير لونها، ثم نضيف لها اللحم ونقلب يتغير لونها، ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل.
  • ثم نضيف الطماطم والصلصة والتوابل ونقلب جيدا.
  • ثم نضيف الماء ونترك الخليط يغلى.
  • ثم نهدي النار ونترك اللحم حتى تمام النضج، بعدها ننزع منها عود القرفة.
  • ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • ثم نحضر البشاميل ونضيف له بيضة مع الفلفل الاسود ونقلب حتى تختفى البيضة.
  • بعدها نحضر صينية فرن ونضع بها ملعقتين بشاميل.
  • ثم نأخذ القليل من البشاميل ونضعه على كمية المكرونة ونقلب جيدا.
  • ثم نضع طبقة من المكرونة فى صينية الفرن، وعليها العصاج كاملا.
  • ثم نضيف طبقة المكرونة الأخيرة وعلى الوجه نصب كمية البشاميل المتبقية.
  • ثم نوزع على الوجه علبة القشدة.
  • ثم ندخل المكرونة الفرن الساخن حتى يحمر وجهها.
  • ثم نخرجها ونتركها تهدأ قليلا، ثم تقطع وتقدم ساخنة بجانب الأكلات المختلفة حسب الرغبة.
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