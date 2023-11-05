الأحد 05 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل المكرونة البشاميل كريمية وألذ من الجاهزة وأوفر

مكرونة بالبشاميل،
مكرونة بالبشاميل، فيتو

طريقة عمل المكرونة البشاميل، من الأكلات الإيطالية، التي يعشقها الجميع، وعلى الرغم من أن طريقة عمل المكرونة البشاميل من الاكلات الغربية، إلا أنها أصبحت جزءا هاما من المطبخ المصري، وتحاول كل زوجة أن تجيد طريق عمل المكرونة البشاميل، لأن الجميع كبارا وصغارا يعشقون طعمها، وهي الصنف المميز في مختلف العزومات والمناسبات.

 طريقة عمل المكرونة البشاميل

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل المكرونة البشاميل في البيت، بنفس طريقة المحلات، بتكاليف أقل، وطعم مميز، ولن تضطري لشراءها من المطاعم مرة أخرى، والتي يطلق عليها في المطاعم مكرونة فرن، أو طاجن مكرونة فرن.

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مكونات عمل المكرونة البشاميل

مكرونة قلم "فرن" مسلوقة

250 جرام لحمة مفرومة

ملح وفلفل 

بابريكا

كسبرة ناشفة

بصل

فلفل رومي

ربع كوب جبنة موتزاريللا

3 اكواب لبن حليب

 

مقادير صلصة البشاميل


2  ملعقة كبيرة زبدة
2  ملعقة كبيرة دقيق
200  ملل حليب
 50 جرام جبنة بارميزان (اختياري)

 طريقة عمل صلصة البشاميل 

- في قدر على النار نضع الزبدة ونذوبها ثم نضيف الدقيق ونحرك ليتحمص ويكتسب لون ذهبي جميل ثم نضيف الحليب ونحرك دون توقف.

- نضيف الملح والفلفل وجوزة الطيب ونفرم حبة الثوم.

- نبعد الصلصة من على النار بعد أن يصبح كثيف ومتماسك.

 

طريقة عمل المكرونة البشاميل:

 

في طاسة يوضع القليل من الزيت، ويضاف له البصل مقطع صغيرا، وكذلك الفلفل الرومي، ويشوح، ثم يضاف له كمية اللحم، والتوابل، حتى تماما الطهي.

يضاف ربع مقدار صوص البشاميل إلى المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.

في صينية فرن نوزع نصف كمية المكرونة، ثم نوزع عليها كمية العصاج، وثم نوزع بقية كمية المكرونة.

نوزع كمية صوص البشاميل على وجه المكرونة، ثم نوزع الجبنة الموتزاريللا.

تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة، وتقدم ساخنة.

 

 طريقة عمل النجرسكو

نجرسكو

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ في البيت، بنفس طريقة المحلات، بتكاليف أقل، وطعم مميز، ولن تضطري لشراءها من المطاعم مرة أخرى، والتي يطلق عليها أيضا النجرسكو.

 

مكونات عمل المكرونة البشاميل بالفراخ:

 

مكرونة فرن مسلوقة

400 جرام من الفراخ المفرومة

ملح وفلفل 

بابريكا

كسبرة ناشفة

بصل

فلفل رومي

مغلف من صوص البشاميل

ربع كوب جبنة موتزاريللا

3 اكواب لبن حليب

 

طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ:

 

في طاسة يوضع القليل من الزيت، ويضاف له البصل مقطع صغيرا، وكذلك الفلفل الرومي، ويوشوح، ثم يضاف له كمية الفراخ، والتوابل، حتى تماما الطهي.

في وعاء يوضع الحليب، ويضاف له مغلف صوص البشاميل، ويقلب جيدا، حتى يغلظ قوامه.

يضاف ربع مقدار صوص البشاميل إلى المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.

في صينية فرن نوزع نصف كمية المكرونة، ثم نوزع عليها كمية الفراخ، وثم نوزع بقية كمية المكرونة.

نوزع كمية صوص البشاميل على وجه المكرونة، ثم نوزع الجبنة الموتزاريللا.

تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة، وتقدم ساخنة.

طريقة عمل المكرونة بالصلصة، بدون طماطم بأكثر من طريقة

طريقة عمل كبسة المكرونة بكبد الدجاج، والحلو أم علي بالتمر

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