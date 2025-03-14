إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة دليل على الخداع وخرق القانون

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة فرض الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات إيرانية بينها وزير النفط محسن باكنجاد، وناقلات نفط وشركات تجارية عدة.

فرض الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات إيرانية بينها وزير النفط

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران ووزير النفط دليل على الخداع وخرق القانون".

وأضاف المتحدث أن "الإجراءات الأمريكية للتأثير في التبادل الاقتصادي والتجاري لإيران هي انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي والتجارة الحرة".

وشدد على أنه "لن يكون للإجراءات الأمريكية أي تأثير في عزم الشعب الإيراني على الدفاع عن غزة واستقلال بلاده والسعي نحو التنمية".

أسطول ظل يساعد إيران على إخفاء شحناتها من النفط

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس أنها "فرضت عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد وبعض السفن التي ترفع علم هونج كونج، وتشارك في أسطول ظل يساعد إيران على إخفاء شحناتها من النفط".

وذكرت الوزارة في بيان أن باك نجاد "يشرف على تصدير نفط إيراني بعشرات المليارات من الدولارات، ويخصص للقوات المسلحة الإيرانية كميات من النفط بمليارات الدولارات لتصديرها".

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