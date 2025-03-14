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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بعد عقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا وإيران

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تشديد الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران وروسيا، معوّضة التراجع الذي شهدته أمس الخميس بعد توقعات وكالة الطاقة الدولية بضعف الطلب على الخام.


وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.71% إلى 67.02 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي لشهر مايو المقبل بنسبة 0.63% إلى 70.32 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرج".

وفرض البيت الأبيض عقوبات على وزير النفط الإيراني، وعلى المزيد من الشركات والسفن المستخدمة في نقل الخام الإيراني، كما قيد خيارات الدفع للطاقة الروسية.

وفي تعاملات أمس أنهت أسعار الذهب الأسود التداولات على انخفاض، حيث هبطت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.65% إلى 66.55 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود "برنت" بنسبة 1.5% إلى 69.88 دولار للبرميل.

وجاء انخفاض الخميس بعد أن أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن فائض المعروض سيزداد حدة مع تصاعد الحرب التجارية التي تضغط على الطلب، بالتزامن مع قيام "أوبك+" بإنعاش الإنتاج.

ويوشك خام "غرب تكساس الوسيط" على تسجيل خسارة أسبوعية ثامنة، في أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2015، حيث يقترب خام "برنت" القياسي العالمي من تسجيل انخفاض أسبوعي رابع.

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