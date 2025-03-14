الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير خارجية أوكرانيا: بوتين يسعى لمواصلة الحرب وكلماته مجرد تمويه

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال وزير خارجية أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى لإنهاء الحرب، بينما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لمواصلتها وكلماته مجرد تمويه.

 

زيلينسكي يتهم بوتين بعدم الاستعداد للسلام

وأمس، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن تصريحات الرئيس الروسي فلايديمير بوتين، بشأن وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف تنطوي على تلاعب.

وتابع زيلينسكي، أن بوتين مستعد لرفض اقتراح وقف إطلاق النار فى أوكرانيا لكنه خائف من التحدث مباشرة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي: لقد سمعنا جميعا كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب، داعيا إلى زيادة الضغط على موسكو.

واعتبر زيلينسكي، أن عدم صدور رد جاد من روسيا على المقترح الأمريكي يعني بأن الكرملين يسعى لمواصلة القتال في أوكرانيا.

 

تعليق بوتين على خطة أمريكية أوكرانية مشتركة لوقف إطلاق النار

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد فى وقت سابق من أمس الخميس، أن بلاده تؤيد الهدنة التي اقترحتها الولايات المتحدة في أوكرانيا، لكنه تحدث في الوقت ذاته عن خلافات دقيقة وأسئلة جدية عالقة.

جاء ذلك فى تعليق بوتين على خطة أمريكية أوكرانية مشتركة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في أوكرانيا من المقرر أن يتقدم بها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى المسؤولين الروس في وقت لاحق الخميس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن موافقون على المقترحات الهادفة الى وضع حد للأعمال القتالية، لكننا ننطلق من مبدأ أن هذه الهدنة يجب أن تؤدي الى سلام دائم ومعالجة جذور هذه الأزمة"، مضيفًا أن "هناك خلافات دقيقة".

وأشار بوتين، إلى أن الجنود الروس يواصلون خوض هجوم لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك في جنوب روسيا.

وقال: "إذا أوقفنا الأعمال العدائية لمدة 30 يومًا، فماذا يعني ذلك؟ أن يخرج كل من هو هناك دون قتال؟ كيف سيتم تنظيم عملية المراقبة لوقف إطلاق النار)؟ هذه كلها أسئلة جدية".

 

ترامب يعتبر تصريح بوتين واعد للغاية

من جانبه قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أدلى بتصريح "واعد للغاية" بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا، لكنه لم يكن "كاملا".

وأوضح ترامب خلال لقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، أن المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف يعمل بشكل جاد في روسيا لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أكد ترامب استعداده للحديث مع نظيره الروسي.

وتابع: "نأمل أن تفعل روسيا الشيء الصحيح وتوافق على وقف إطلاق النار".

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