الشرنقة الحلقة الأخيرة، أداء استثنائي للأبطال ونهاية غير مريحة

مسلسلات رمضان 2025، في موسم درامي مزدحم بالأعمال التقليدية، والقصص المتوقعة، نجح مسلسل “الشرنقة” في أن يكون حالة خاصة، إذ قدم تجربة مختلفة تمامًا عن السائد، واستطاع أن يحجز لنفسه مكانًا مميزًا عند الجمهور، رغم عرضه الحصري على منصة WatchIt وعدم توفره على القنوات الفضائية.

حبكة مشوقة وسرد مختلف

تميزت القصة التي كتبها السيناريست المميز عمرو سمير عاطف بأسلوب سرد غير تقليدي، حيث حملت الأحداث الكثير من الغموض والتشويق، مما جعل المشاهدين في حالة ترقب دائم، يلهثون وراء التفاصيل، من دون أن يشعروا بلحظة ملل.

كما أن العمل اعتمد على تقديم أفكار فلسفية مغلفة بإطار درامي مشوق، ليطرح رسالة قوية عن طبيعة النفس البشرية، وكيف يسعى الإنسان دائمًا وراء الوهم، رغم أن النعمة الحقيقية تكون بين يديه منذ البداية.

أداء تمثيلي استثنائي لأبطال مسلسل الشرنقة

وعلى مستوى التمثيل، تألق الفنان أحمد داود في دور البطولة، مقدمًا أداءً متقنًا، بينما قدمت مريم الخشت واحدًا من أفضل أدوارها، وأضافت الكثير للشخصية التي قدمتها وكان أداؤها شديد الصدق.

أما المفاجأة الكبرى فكانت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان، التي أثبتت أنها موهبة استثنائية تستحق التقدير، والتي بالتأكيد بعد الأداء المميز في الشرنقة ستكون وجهًا مألوفًا في الدراما المصرية.

نهاية غير مريحة ولكن واقعية لمسلسل الشرنقة

ورغم أن المسلسل أبقى الجمهور في حالة إثارة حتى اللحظة الأخيرة، إلا أن نهايته المفتوحة لم تكن مريحة للكثيرين، خاصة مع بقاء الأبطال في دائرة الصراع، دون تحقيق الراحة التي كان المشاهدون يأملونها لهم، لكن هذه النهاية عكست واقع الحياة، حيث لا تأتي الحلول دائمًا كما يتمنى المرء خاصة أن حازم (أحمد داود) كان يستحق أن يدفع ثمن اختياراته.

لذا فإن النهاية جاءت أن ماضي حازم سيظل يطارده حتى وإن ظن أن الأمر انتهى، وأنه سيدفع ثمن اختياره إن آجلًا أو عاجلًا، وهو ما اتضح في أن منصور الكيال كان على متن الطائرة التي تقل حازم هو وزوجته وابنته على أمل أن يبدأ حياة بعيدة عن كل المتاعب ولكن في الحقيقة أن المتاعب لم ولن تتركه.

الشرنقة.. تجربة درامية مكثفة

ومن أهم مميزات مسلسل الشرنقة أنه جاء في 15 حلقة فقط، مما جعله مكثفًا وخاليًا من الحشو الذي تعاني منه بعض المسلسلات الرمضانية، فكل مشهد كان له قيمة، وكل تفصيلة خدمت القصة، مما ساعد في تقديم عمل متكامل يستحق المشاهدة.

وفي النهاية، إن الشرنقة ليس مجرد مسلسل، بل تجربة درامية متميزة أثبتت أن المحتوى الجيد قادر على فرض نفسه حتى لو لم يُعرض على القنوات الفضائية التقليدية، وهو ما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال الرمضانية هذا العام.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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