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ثقافة وفنون

عرض أول حلقة من الشرنقة لأحمد داود على واتش ات غدا

أحمد داوود، فيتو
أحمد داوود، فيتو

يعرض غدًا الخميس مسلسل الشرنقة بطولة الفنان أحمد داود على منصة واتش ات الإلكترونية، قبل بدء الموسم الرمضاني 2025 بيومين.

تفاصيل مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود  دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

فيلم الهوى سلطان 

 يذكر أن أحدث أعمال أحمد داود هو فيلم الهوى سلطان، الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات وتخطت إيراداته الـ 80 مليون جنيه، ويشارك في بطولته منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة سي سينما  لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

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الفنان احمد داود الموسم الرمضاني 2025 جيهان الشماشرجي سارة ابي كنعان مسلسل الشرنقة منصة واتش ات
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