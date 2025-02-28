مسلسل الشرنقة الحلقة الأولى، أحلام الثراء تطارد أحمد داود

انطلق أمس الخميس مسلسل الشرنقة بطولة الفنان أحمد داود على منصة واتش إت الإلكترونية، قبل بدء الموسم الرمضاني 2025 بيومين.

تفاصيل مسلسل الشرنقة الحلقة الأولى

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة حول حازم (أحمد داود)، وهو محاسب يعمل في مكتب محسن مرجان (صبري فواز).

في بداية الحلقة، يصطدم حازم بواقع مختلف تمامًا عما يعيشه، حيث يُطلب منه التعامل مع رجل ثري يُدعى سليمان (صخر صدقي) لحل مشكلة له مع الضرائب.

حيث تسعى الشركة التي يعمل بها حازم على تقليص قيمة الضرائب المفروضة على سليمان لكن المفاجأة تأتي عندما يجد سليمان أن الرقم المطلوب منه رسميًا يفوق تقديرات الشركة التي يعمل بها حازم، ما يدفع سليمان إلى الاعتراض بشدة.

عندها، يعرض حازم عليه حلًا يمكنه من تقليص هذا الفارق من 50 مليون جنيه إلى 2 مليون فقط، مما يثير إعجاب سليمان، فيعده بأنه سيطلب من مديره منحه زيادة في راتبه إذا فعل ذلك، وحينما يعلم محسن بحل حازم لسليمان يطلب منه أن يقدم حلا لشركة أخرى صاحبها ملياردير.

وفي ظل هذه التطورات، وبينما يواجه ضغوطًا معيشية كبيرة، مثل عجزه عن تسديد أقساط سيارته الجديدة وعدم قدرته على توفير حياة كريمة لعائلته، يبدأ حازم في رؤية خيالات حول حياة الثراء، حيث يتخيل نفسه رفيقا لدنيا (سارة أبي كنعان)، صديقة سليمان فائقة الجمال.

و في هذه الأوهام، يرى حازم نفسه رجل أعمال ثريًا يملك الملايين، لكنه في كل مرة يعود إلى الواقع ليجد نفسه لا يزال شخصًا بسيطًا يتقاضى أجرًا زهيدًا.

مع نهاية الحلقة، يسأل صبري فواز (مدير الشركة) حازم إن كان مستعدًا لفعل أي شيء لتحسين وضعه المعيشي، فيجيبه حازم بالإيجاب دون تردد، وبينما يغادر المكان، يظهر له رجل يحمل مطواة، وهو نفس الشخص الذي يظهر في خيالاته كشخص يساعده في كل خطواته في عالم الثراء.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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