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أخبار مصر

وزير الصحة: مصر الأعلى استهلاكا للسكر عالميا

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أهمية زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر سوء التغذية.

وأشار إلى أن معدل استهلاك السكر في مصر من بين الأعلى عالميًا، حيث يغطي إنتاج السكر احتياجات السوق المحلية بنسبة 100%، ما يتطلب ضبط استهلاك السكريات للحد من الأمراض المرتبطة بها.

 

إطلاق برنامج تعزيز القيمة الغذائية للخبز البلدي

 

جاءت تصريحات وزير الصحة خلال احتفالية إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية للبرنامج الوطني لدعم رغيف الخبز البلدي المدعم بالمغذيات الأساسية، الذي يتم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، المعهد القومي للتغذية، ووزارة الصحة والسكان، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين.

 

ويهدف البرنامج إلى تحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز البلدي المدعم عن طريق إضافة الفيتامينات، الحديد، وحمض الفوليك لمكافحة سوء التغذية وتحسين الصحة العامة، خصوصًا بين الفئات الأكثر احتياجًا. كما سيُنفذ في 13 محافظة تشهد معدلات إصابة مرتفعة بالأنيميا، مع تدريب 600 عامل في المطاحن لضمان جودة الإنتاج وفقًا للمعايير الصحية.

 

وأكد عبد الغفار أن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات القضاء على الجوع، وتحسين التغذية، وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.

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احتياجات السوق المحلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المعهد القومي للتغذية برنامج الأغذية العالمي

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