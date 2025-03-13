الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

وكيل وزارة الصحة بقنا يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مخرجات مجلس الصحة الإقليمي

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا اجتماعًا موسعًا لأعضاء الأمانة الفنية لمجلس الصحة الإقليمي بالمحافظة، وذلك لمناقشة أهم المخرجات التي وضعها مجلس الصحة الإقليمي والذي تم بحضور الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وما تم تنفيذه من نتائج.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة نحو تطوير منظومة القطاع الصحي ودعم التكامل والتعاون بين كافة المؤسسات المجتمعية والقطاع الصحي للدفع بعجلة التطوير نحو خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة.

هذا وقد حضر الاجتماع الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، النائب الدكتور أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة وبحضور أعضاء الأمانة الفنية والتي تشكلت برئاسة الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة وعضوية الدكتور علي عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي والدكتور حجاجي منصور مدير المستشفيات الجامعية، الدكتور عماد علي الطيب مدير التفتيش الفني بالمديرية، الدكتورة سلمي القاضي مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة بالإضافة إلى الدكتور محمود عبدالهادي مدير المكتب الفني للمحافظ وأنور يس مدير شؤون المجالس بالمحافظة.

بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي ومديرية الصحة 

حيث ناقشت الأمانة الفنية سُبُل تنفيذ بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي ومديرية الصحة ومستشفى قفط التعليمي ومستشفى التأمين الصحي بهدف تحسين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة داخل تلك المنافذ المختلفة.

كما شكلت الأمانة الفنية عددا من اللجان من أهمها، لجنة المعلومات الصحية والمتابعة وتقييم الأداء، لجنة الخدمات الصحية والتجهيزات الطبية، لجنة التخطيط والموارد، لجنة الموارد البشرية، لجنة الوعي الصحي والصحة العامة.

وتهدف تلك اللجان إلى التكامل البناء والفعال ودعم الخدمة العلاجية سواءً داخل مستشفيات الصحة أو المستشفيات الجامعية أو مستشفيات الأمانة والتأمين الصحي.

كما تطرق الاجتماع إلى وضع تصور نحو عمل خريطة صحية شاملة وكاملة لمحافظة قنا ووضع رؤي التطوير والتحديث للمنظومة وعمل المؤشرات الصحية بناءًا علي أهداف التنمية المستدامة للصحة ضمن خطة مصر ٢٠٣٠ والتمهيد للعرض بمجلس الصحة الإقليمي القادم.

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