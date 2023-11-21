الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل العجة، بأكثر من حشوة لفطار أو عشاء بأقل التكاليف

طريقة العجة، فيتو
طريقة العجة، فيتو

 طريقة عمل العجة، من الأكلات سريعة التحضير، والتي تصلح لوجبة الفطار والعشاء، ومكونات عمل العجة غير مكلفة، وهناك اكثر من طريقة لعمل العجة بالبيض، مع إضافة العديد من المكونات المختلفة، ومع كل مكون جديد، يختلف طعم العجة، وكلها طرق موفرة وعلى أد الأيد.
 
طريقة عمل العجة بالبيض والكريمة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل العجة بالبيض والكريمة، في السطور التالية، والتي لن تستغرق في عملها أكثر من دقائق:

مكونات عمل العجة بالبيض والكريمة
3 بيضات
كوب ونصف كريمة طهى
كوب جبنة شيدر مبشورة أو مقطعة مربعات صغيرة
كوب لانشون أو سلامى أو رومى مدخن أو بسطرمة
½ كوب بصل
½ كوب فلفل أخضر

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طريقة عمل العجة بالبيض والكريمة
يسخن الفرن إلى 300 درجة
في وعاء نخفق البيض والكريمة
نقوم بإضافة الجبن واللانشون أو السلامى أو الرومى المدخن أو البسطرمة حسب رغبتكم والبصل والفلفل الأخضر
تصب العجة في قالب مدهون بالزيت
تخبز لمدة 25 دقيقة أو حتى تكتسب اللون البني الذهبي.

طريقة عمل العجة

 

طريقة عمل العجة بالبيض والخضار

يمكنك أيضًا تعلم طريقة عمل العجة بالبيض والخضار، وهي من الوصفات المغذية، وقيمتها الغذائية عالية

مكونات عمل العجة بالبيض والخضار
6 بيضات
بصلة مقطعة مكعبات
ملح وفلفل حسب الذوق
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة بقدونس مفرى
3 ملاعق زيت ذرة
حبة فلفل اخضر او الوان
2 حبة طماطم
2 ملعقة كبيرة جبن رومى مبشور

 

طريقة عمل العجة بالبيض والخضار

-يشوح البصل فى قليل من الزيت قليلًا حتى يصفر لونها.
-يخفق البيض ويتبل بالملح والفلفل ثم يضاف اليه الدقيق والبقدونس والبصل المشوح ويضرب الخليط جيدًا بالمضرب اليدوى او بالشوكة.. ثم نضيف الطماطم المقطعة والفلفل المقطع مع الجبن الرومى ويقلب جيدًا.
-تجهز صينية تيفال ويضاف اليها الزيت ثم يصب الخليط فوقها وتوضع فى فرن متوسط الحرارة لمدة 1/4 ساعة حتى تمام النضج ويحمر الوجه وتقدم.

 

طريقة عمل العجة بالبيض والفول الأخضر

يمكنك كذلك تعلم طريقة عمل العجة بالبيض والفول الأخضر، وهي من الوصفات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، كما أن طعمها مميز، سيعجب كل أفراد أسرتك.

مكونات عمل العجة بالبيض والفول الاخضر
6 بيضات
كيلو فول أخضر مفروم
2 ثمرة بصل
5 فصوص ثوم
حزمة كزبرة خضراء
ملعقة كزبرة جافة
ربع كيلو كوب جبنه رومى مبشوره
نصف كوب جبنه موتزاريلا
ربع كوب زيت

طريقة تحضير العجة بالبيض والفول الأخضر.
افرمي الفول الأخضر في المفرمة وضعي البصل والثوم والكزبرة والملح والكزبرة الخضراء والشطة والكمون.
ويخلط الخليط مع البيض والجبن والزيت ويوضع في صينية فرن مدهونة
أو قوالب الكب كيك
تدخل الفرن على درجه حراره 200 حتى تحمر وجهها.
 

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