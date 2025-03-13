رد صادم من الفنانة نورهان عن العمل مع محمد رمضان

تحدثت الفنانة نورهان، عن أسلوب تعاملها مع المضايقات في الأماكن العامة، مؤكدة أنها تفضل التجاهل والدعاء للشخص المسيء بالهداية، معتبرة أن هذا هو التصرف الأمثل في مثل هذه المواقف.

موقف نورهان من العمل مع محمد رمضان

وعن عملها مع النجمين محمد رمضان ومصطفى شعبان، رفضت نورهان خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الإدلاء بأي رأي شخصي عنهما، مؤكدة أنها لا تحب الحديث عن الآخرين.

ما يشغل نورهان في أي عمل فني

وعند سؤالها عما إذا كانت ترغب في تكرار التعاون مع أحدهما، أجابت بأنها لا تختار أدوارها بناءً على الأشخاص، وإنما على جودة النص والدور نفسه.



المثل الأعلى لنورهان إعلاميا

أما عن مثلها الأعلى في مجال الإعلام، فقد عبرت عن إعجابها الكبير بالإعلامية إسعاد يونس، مشيرة إلى أنها تحب متابعة أعمالها.

الاستفادة من خبرات الفنانين

أما في المجال الفني، فأوضحت أنها تستلهم من كل فنان جانبًا مختلفًا، حيث ترى أن لكل شخص أسلوبه الفريد، مما يجعلها تسعى للاستفادة من تنوع التجارب دون التقيد بنموذج واحد.

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