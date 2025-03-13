الخميس 13 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يفاجئ سيدة صعيدية بجائزة مالية ثمينة بسبب متابعته على إنستجرام (فيديو)

محمد رمضان مدفع رمضان،
محمد رمضان مدفع رمضان، فيتو

أهدى الفنان محمد رمضان، خلال برنامج مدفع رمضان المذاع على شاشة قناة dmc، جائزة مالية ثمينة لسيدة صعيدية بفضل متابعتها له على إنستجرام.

 

جائزة متابعة محمد رمضان

وكشف محمد رمضان خلال مدفع رمضان، عن منحه جائزة 100 ألف جنيه لأول شخص يقابله في الشارع يتابعه على إنستجرام.

فوز صعيدية بجائزة مدفع رمضان

وحالف الحظ سيدة صعيدية من قنا، للفوز بجائزة محمد رمضان.

 

في الحلقة السابقة، تعرض الفنان محمد رمضان خلال الحلقة الجديدة من برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، لموقف محرج على يد مزارع حاول الفنان تقديم هدية مالية له.

 


 

محمد رمضان يهدي فلاحا 100 ألف جنيه
 

وتوجه الفنان محمد رمضان، إلي أحد المزارعين، لتقديم مبلغ 100 ألف جنيه له، بدعوى كونه فلاحا حنونا على حماره، وإذا بالفلاح يرفض الأموال.

 

مزارع يرفض أموال محمد رمضان بدعوى أنها مزورة


ورفض المزارع، الجائزة المالية الـ 100 ألف جنيه، التي قدمها له الفنان محمد رمضان، خوفًا من أن تكون الأموال مزورة.

 

وقال المزارع لـ محمد رمضان: "أوعى تكون الفلوس مزورة أوعوا تودونا في داهية، أنا مش عايز الفلوس دي، روح اديها لأي حد تاني"، ليعقب الفنان: "لو مزورة ارفع علينا قضية وقول الناس دول أدونا فلوس مزورة".

 

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