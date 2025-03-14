نهاية مفتوحة لمسلسل الشرنقة الحلقة الأخيرة

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الشرنقة، مرور حازم (أحمد داود) في بحالة من الخوف والرعب بسبب غياب سلمى وابنته حبيبة.

أما محسن مرجان، الذي عقد صفقة مع دنيا، يتمكن من الهروب إلى مصر بمبلغ ضخم من أموال الروسي.

في هذه الأثناء، اجتمعت دنيا مع بقية تجار المخدرات الذين لم يتم القبض عليهم، وأخبرتهم أنها تستعد لإنزال المخدر الجديد في السوق خلال فترة قصيرة جدًّا.

أما حازم، فتواجه مع دنيا التي عرضت عليه صفقة، وهي تسليمه لسلمى وابنته مقابل أن يضحي بنفسه ويعترف أمام الشرطة بأنها لم تقم أبدًا بصناعة المخدرات أو الاتجار بها، وأنه المسؤول الوحيد عن الأمر، دون أن يذكر شيئًا عن المعمل.

وبالفعل، نفذ حازم الاتفاق وحينما حضر الضابط عمر مع فريقه لمواجهة دنيا ليتمكنوا من القبض عليها أو مواجهتها بالتهم الموجهة إليها، ففي اللحظة الحاسمة، قلب حازم القضية، حيث أدلى باعتراف كامل أمام الشرطة، محملًا نفسه المسؤولية الكاملة، بينما نفى أي تورط لدنيا، مما أدى إلى إسقاط التهم عنها.

وأثناء نقله في السيارة استعدادًا لاستكمال التحقيقات، كانت سلمى داخل معمل المخدرات مع حبيبة، وقررت أن تتصرف لإنقاذ نفسها وابنتها، وتمكنت من طعن أحد الكيميائيين الموجودين في المعمل بسكين، ثم خطفت هاتفه وأرسلت موقعها إلى حازم عبر رسالة صوتية.

واستغل حازم خروج الضباط من السيارة لشراء القهوة، وانطلق بسرعة نحو موقع المعمل، حيث وجد هناك أنور فتمكن من قتله، بعد ذلك، دخلت دنيا إلى المكان، مصوبة مسدس نحو حازم وهنا تدخلت سلمى، التي كانت تحمل سلاحًا، فأطلقت النار على دنيا، مما أدى إلى مقتلها.

ووصلت الشرطة إلى المكان، وعلى رأسهم الضابط عمر، الذي كشف لحازم أن الأمور لن تهدأ بسهولة، لأن الروسي حصل بالفعل على تركيبة المخدر الجديد، مما يعني أن انتشاره بين التجار بات أمرًا لا مفر منه.

وبعد هذه الأحداث العنيفة، قررت سلمى وابنتها حبيبة مغادرة مصر، ورافقهما حازم أثناء سفرهما، حيث شوهدوا وهم في الطائرة. ولكن، من خلال مشهد فلاش باك، تم الكشف عن مفاجأة صادمة، وهي أن يحيى كان على تواصل سري مع منصور الكيال، وكان الجاسوس الذي استغل معرفته بسلمى للحصول على جميع المعلومات عنها، والمفاجأة الأخيرة جاءت عندما تبين أن الكيال كان يراقب حازم وسلمى، وكان على متن نفس الطائرة التي استقلوها، مما يشير إلى أن القصة لم تنته بعد، وأن هناك المزيد من الأسرار التي لم تُكشف بعد.

مسلسل الشرنقة الحلقة 14

دارت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل الشرنقة حول حازم، الذي كان يتأمل اسم يوسف بدوي ويشاهد صورة الروسي، وبينما كان ينظر إلى الصورة، فوجئ بالروسي يقف خلفه ويتحدث معه، مشيرًا إلى الشبه بينهما، وكاشفًا أنه كان يراقبه لفترة طويلة، وأنه كان يعلم بعمله مع الشرطة وأنه الذي أرسل البريد الإلكتروني لعمر.

كما اعترف الروسي بعدد من الحقائق التي تثبت تورطه في تجارة المخدرات، وقام بتهديد حازم بسلامة زوجته سلمى وابنته، لكن حازم كشف أن الحديث الذي دار بينهما كان مسجلًا بواسطة كاميرا مخفية في نضارة منحتها له الشرطة، وكان الضابط عمر يتابع كل ما يحدث، وعندما وصل الضابط عمر إلى المكان، هاجم الروسي حازم وهرب، متفاديًا القبض عليه.

لاحقًا، أبلغ الضابط عمر رؤساءه بالموقف، واعترف بأنه كان السبب في معرفة الروسي بمعلومات كثيرة عن حازم، لكنه وعد بإصلاح الأمر. وبناءً على ذلك، تقرر نشر هوية الروسي في كل مكان لتعقبه والقبض عليه.

على جانب آخر، تم الإشارة إلى أن صلاح بدوي، مساعد محسن مرجان، قد وقع في حب فاتن علام، وقرر الزواج منها لإنقاذها من مستنقع الدعارة، وبالفعل، تزوجها وكان يحبها بشدة، وفي وقت سابق، كان حازم قد حذر من أنه سيطيح بكل شيء إذا شعر بأنه خسر أمرًا كبيرًا.

وبسبب قلقه على سلامة سلمى، ذهب حازم إلى منزل فلان علام والتقط صورًا لها مع خادمتها وهما جثتان هامدتان، ثم أرسلها إلى صلاح أبو الفضل، مؤكدًا له أن هذه الخسارة ستكون كافية لدفعه لاتخاذ خطوة جذرية.

وبالفعل، قرر صلاح أبو الفضل الإبلاغ عن محسن مرجان وكشف كل تعاملاته المشبوهة، ومن جانبه، أدرك محسن أنه في مأزق، فاختار التعاون مع الشرطة مقابل تخفيف الأحكام عليه. وأرشدهم إلى موقع الروسي، وفي لحظة خروج الأخير من المنزل، وجد الروسي الشرطة في انتظاره بقيادة الضابط عمر.

حاول التفاوض معهم، مدعيًا أنه سيكون ذا فائدة كبيرة لهم من خلال تقديم معلومات مهمة عن شركائه، ولكن فجأة، أطلق أحد القناصين النار عليه، فأصيب برصاصة قاتلة في رأسه وهذا القناص هو أنور.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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