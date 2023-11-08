الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الجيش السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق

دمشق، فيتو
دمشق، فيتو

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية مساء، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوري تصدى لعدوان جوي إسرائيلي.

وقال الجيش السوري بحسب الوكالة الروسية: "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق".

عدوان إسرائيلي على سوريا


وأضاف: "طائرات إسرائيلية أطلقت عددًا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في ريفي السويداء الجنوبي والشرقي وريف دمشق".

وقال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 22:50 من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه بعلبك في لبنان مستهدفًا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

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وقال مصدر طبي في مشفى السيدة زينب في سوريا: "وصول ثلاثة مدنيين حالة اثنين منهم طفيفة جراء العدوان على محيط السيدة زينب".

قصف مطار حلب


وفي وقت سابق، كان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات خلال الشهر السابق، ما تسبب في خروجه عن الخدمة.

وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في ‏سوريا أو عبرها.‏
ويشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
 

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
 

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الجيش السوري دمشق السويداء سوريا بعلبك الجولان

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