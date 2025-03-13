شبهت الأوضاع برواندا، روسيا تنتقد حكام سوريا الجدد في اجتماع مغلق بالأمم المتحدة

كشفت مصادر مطلعة، أن روسيا انتقدت حكام سوريا الجدد في اجتماع مغلق بالأمم المتحدة، بسبب أحداث الساحل السوري والانتهاكات ضد العلويين.

روسيا تنتقد بشدة حكام سوريا الجدد

وقالت المصادر لوكالة "رويترز" اليوم الخميس، إن روسيا انتقدت بشدة حكام سوريا الجدد في اجتماع مغلق للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وحذرت من صعود ما وصفتهم بـ "المتطرفين" في دمشق، وقارنت بين القتل الطائفي للعلويين والإبادة الجماعية في رواندا.

وجاءت انتقادات موسكو لحكام سوريا الجدد في الاجتماع المغلق بالأمم المتحدة، على الرغم من الجهود التي تبذلها موسكو للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين على الساحل السوري، وهي المنطقة نفسها التي قتل فيها مئات من الأقلية العلوية الأسبوع الماضي.

أحداث الساحل السوري تثير قلق روسيا

واندلعت أعمال العنف مطلع الشهر الجاري فى منطقة الساحل السوري، إثر هجوم على قوات الأمن الحكومية الجديدة، التى وجهت أصابع الاتهام إلى شخصيات عسكرية سابقة موالية للرئيس السابق بشار الأسد المنتمي للطائفة العلوية.

ودعا الكرملين حينها، فى سياق تعليقه على الأحداث، إلى بقاء سوريا موحدة، مشيرا إلى أنه على اتصال بدول أخرى بشأن الأمر.

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