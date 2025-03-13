الجمعة 14 مارس 2025
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محافظات

ندوة دينية بمركز شباب سرنباي بالبحيرة ضمن مبادرة "قطار الخير" (صور)

ندوة دينية بالبحيرة،
ندوة دينية بالبحيرة، فيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة - إدارة تنمية النشء بالبحيرة، ندوة دينية تحت عنوان "التوعية الدينية وغرس القيم الأخلاقية والمواطنة"، وذلك اليوم الخميس الموافق، بمركز شباب سرنباي التابع لإدارة المحمودية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بتعزيز القيم الدينية والوطنية بين النشء والشباب، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وبالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وهيئة الآثار.
 

ندوة دينية ضمن مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو
ندوة دينية ضمن مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو
ندوة دينية ضمن مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو
ندوة دينية ضمن مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو

شارك في الندوة عدد من النشء وأعضاء المركز، وحاضر فيها الشيخ حامد رضوان - مدير إدارة الرواق الأزهري بالبحيرة، والدكتور علاء النحاس - مدير إدارة الوعي الأثري بهيئة آثار البحيرة.


 

ويهدف برنامج "قيمنا من تراثنا" خلال شهر رمضان المبارك،  إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ونشر القيم الدينية الأصيلة وتعزيز الهوية الوطنية وزيادة الوعي الأثري والثقافي بين النشء والشباب وكذا تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تعريف الأجيال الجديدة بتراثنا الثقافي والحضاري.

ندوة دينية ضمن مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو
ندوة دينية ضمن مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو


 

وخلال الندوة أكد المحاضرون أن التراث لا يقتصر على حفظ الماضي فقط، بل يُعد مصدر إلهام لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، كما شددوا على أهمية نقل القيم والمعرفة بين الأجيال لضمان استمرار التماسك الاجتماعي والثقافي.


 

وتأتي هذه الندوة ضمن مبادرة "قطار الخير" التي تهدف إلى تكثيف الأنشطة الدينية والثقافية خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز القيم الأخلاقية والدينية بين النشء والشباب، وربطهم بتاريخهم وهويتهم الوطنية وبناء جيلًا واعيًا بقيمه الدينية والثقافية.


 

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