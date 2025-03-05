"قطار الخير" يواصل تقديم الأنشطة الرياضية والثقافية خلال رمضان بالبحيرة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، سلسلة من الدورات والأنشطة الرمضانية في مختلف مراكز الشباب التابعة لها، حيث شهدت هذه الفعاليات إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من أهالي المحافظة والشباب، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالأنشطة الرياضية والثقافية خلال الشهر الفضيل، وتتنوع الأنشطة بين المسابقات الرياضية والثقافية والدينية، بهدف تعزيز الروح الرياضية بين المشاركين، وتوفير فرص ترفيهية وثقافية للشباب وأسرهم.

مسابقة تصميم فانوس رمضان بحضور 15 مترددا ومستفيدا

ونفذت إدارة شباب كوم حمادة بمركز شباب مدينة كوم حمادة مسابقة تصميم فانوس رمضان بحضور 15 مترددا ومستفيدا، وقام مركز شباب الطود بافتتاح الدورة الرمضانية بـ 300 متردد ومستفيد، ودورة رمضانية بمركز شباب كفر العيص بـ 300 متردد ومستفيد، ودورة رمضانية بمركز شباب خربتا بـ 32 فريقا، بـ 350 مترددا ومستفيدا.

الدورة الرمضانية بمركز شباب معمل القزاز بـ 16 فريقا

كما نفذت إدارة شباب كفر الدوار الدورة الرمضانية بمركز شباب الوسطانية بـ 20 فريقا، والدورة الرمضانية بمركز شباب معمل القزاز بـ 16 فريقا، وندوة دينية بمركز شباب معمل القزاز بعدد 30 مترددا ومستفيدا، ودوري رياضي بين الأسر بمركز شباب الجوابيص لـ40 مترددا ومستفيدا، كما نفذت إدارة شباب إدكو بمركز شباب قرية واحد افتتاح دوري خماسي كرة القدم التي يشارك فيها 8 فرق بإجمالي عدد مستفيدين 64 عضوا، وتم افتتاح دوري كرة الطائرة التي يشارك فيها 8 فرق بإجمالي عدد 48 عضوا.

دوري رياضي بين مراكز الشباب بمركز شباب نكلا العنب

ونفذت إدارة شباب وادي النطرون بمركز شباب محمد عبد الرقيب دورة رمضانية بـ 80 مترددا ومستفيدا، ونفذت إدارة شباب إيتاي البارود دوري رياضي بين مراكز الشباب بمركز شباب نكلا العنب، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة 38 فريقًا، كل فريق مكون من 8 لاعبين، ودوري رياضي بين مراكز الشباب بمركز شباب جنبواى بـ 16 فريقا، كما نفذت إدارة شباب الدلنجات الدورة الرياضية للشباب بمركز شباب نجع سعد بـ150 مترددا ومستفيدا، ودورة رمضانية بمركز شباب سرنباى ب 70 متردد ومستفيد، ودورة رمضانية بمركز شباب النجاح بـ 250 مترددا ومستفيدا.

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