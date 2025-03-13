عنبة: أنا نمبر وان وحسن شاكوش بيكرهني

أكد مطرب المهرجانات مصطفى عنبه، عدم وجود صراعات له في الوسط الفني؛ لأنه يقدم موسيقى مختلفة وينافس نفسه، قائلا: "معنديش صراعات في الوسط الفني وأنا بعمل مزيكا مختلفة وبنافس نفسي وبغير من نفسي وعايز أبقى أحسن من نفسي".

غياب عنبة عن الساحة الغنائية

وأشار مصطفى عنبه، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إلى أنه لم يقدم حفلات ولا أغاني منذ فترة طويلة ولم يخرج أحد يقدم ما يقدمه، مضيفا: "محدش بيلعب في منطقتي وأنا نمبر وان في المنطقة بتاعتي ومنطقتي بين الراب والمهرجانات اسمها تراب شعبي وأكتر اغنية عملتها وصلت لـ100 مليون مع أحمد سعد وعصام صاصا".

كراهية حسن شاكوش لعنبة

وأكد مصطفى عنبه، أن حسن شاكوك يكن له الكراهية قائلا: "في ناس بتكرهني زي حسن شاكوش وعمري ما حسيت أنى مضايق منه في عز نجاحه ومش بسلم عليه عشان كل ما أقابل حد يقولي شاكوش بيتكلم عليك وحش وهو مضايق من أغنية مش شايف فيكم حد وفاكر إني أقصده، وأيضا مسلم الناس بتقولي بيكرهك".

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