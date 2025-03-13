الخميس 13 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مصطفى عنبة: رسبت في اختبارات الأهلي بسبب الواسطة وشجعت الزمالك عشان شبهي

مصطفى عنبة، فيتو
مصطفى عنبة، فيتو

كشف مطرب المهرجانات مصطفى عنبة، أنه قدم في اختبارات النادي الأهلي في طفولته لتميزه في لعب الكرة ومر من اختبارين ورسب في الثالث بسبب الواسطة.

 

سر تشجيع عنبة لنادي الزمالك 

وعقب “عنبة” ساخرا: "أخذوا مكاني واحد عشان أهله وبقيت زملكاوي وقلت الكرة تبقى في حياتي هواية مش حلم، وحبيت الزمالك عشان حسيت قصته شبهي وهو بيعاني وعليه هجوم ودائما بيحاول".

 

ترك مشوار كرة القدم والاتجاه للغناء 

وأوضح مصطفى عنبة، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه سار في مشوار آخر بعيد عن كرة القدم وقرر أن لا يسير في مجال يكون فيه واسطة، مضيفا: "محاولتش أنى انجح في حاجة فيها واسطة وأغلب لاعبين الكرة اللي بيلعبوا في الشارع هيلاقوا مواهب أكتر من الأندية".

وأشار مصطفى عنبة، إلى أنه من أسرة فقيرة لكن أهله ربوه على القناعة والرضا، متابعا: "تربيت على الشبع ووالدي قصة نفسي اقابلها في حياتي وهو وأمي صابرين طول حياتهم عشان عيالهم".

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