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ثقافة وفنون

محمود الليثي يتصدر تريند اليوتيوب بـ ديو "أنا لا" مع عنبة

الليثي وعنبة
الليثي وعنبة

 طرح المطرب الشعبي محمود الليثي فيديو كليب جديدا، بعنوان «أنا لا» بالتعاون مع مطرب المهرجانات عنبة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

الكليب من إخراج ديابلو، ومن كلمات حسام موكا، وتوزيع بلوكة، وإنتاج أبوالسيد.

 

كلمات أغنية «أنا لا» لـ محمود الليثي وعنبة

 وتقول كلمات الأغنية: "أنا أكرف أنت تحن، أنا أرمي وأنت تلم، عفريت وبقلب جن، بلاش تعملي مهم، طب واللي خلقك وخلقني، تراب بلدكوا بيعشقني، مكتولبي جدع في بطقتي، تعديني تزعل وقتي، لو أنت نفسك في محاولة، طب يلا بينا نعمل جولة، متجيش في زيط، واعقل يا عبيط، بطولي أنا عامل دولة، أنا جيت يا بابا كن|

على الجانب الأخر، أكد المطرب الشعبي محمود الليثي، أنه يعتز بصداقة المطربة بوسي، ويعتبرها أختًا له، وليست مجرد زميلة أو صديقة.
 

محمود الليثي وبوسي

وأضاف الليثي في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن بوسي هي شريكة أساسية في نجاحه، حيث يعتبرها هي تميمة الحظ التي عبر بها إلى النجومية الكبيرة في مجال الغناء الشعبي، وذلك بسبب الأغنيات التي جمعتهما معًا، سواء داخل الأفلام السينمائية أو الأغنيات المنفردة.

وأضاف الليثي أنه دائما يقول لها “انتي نص نجاحي”، كما أن بوسي فنانة قوية وصاحبة موهبة كبيرة، لذلك هي تستحق المكانة التي فيها الآن بل أفضل من ذلك.

وأوضح أنه من الممكن أن يجمعه ببوسي أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث إذا وجدا أغنية مناسبة سوف يقدماها معًا

 

عدوية وحكيم

وعن أهم المطربين الشعبيين من وجهة نظره قال الليثي إنه يعشق احمد عدوية، ويعتبره أيقونه لن تتكرر، كما أنه يعتبر حكيم هو المطرب المجدد للأغنية الشعبية والذي عبر بها إلى العالمية. 

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