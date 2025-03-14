الجمعة 14 مارس 2025
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هجوم مبكر للربيع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا على الجنوب.. استمرار الموجة الحارة.. وتحذير من الشبورة الكثيفة

حالة الطقس الأيام
حالة الطقس الأيام المقبلة، فيتو

بالرغم من أننا فى النصف الثانى من فصل الشتاء، إلا أن الربيع قرر أن يلقي بظلاله قبل قدومه بأيام قليلة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء ومحافظة الوادى الجديد  وذلك على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 14-3-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس ليلا

وتتأثر البلاد بموجة حارة تنتهى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعينات بجنوب الصعيد والذى يسجل يوم الإثنين 37 درجة مئوية

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31:33

درجة الحرارة الصغرى:  19:17

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى:28: 24

درجة الحرارة الصغرى: 17:15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32:34

درجة الحرارة الصغرى: 14:17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33:37

درجة الحرارة الصغرى:17: 20


نصائح من الأرصاد بعدم تخفيف الملابس

 

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس الذي تتعرض له البلاد حاليا، مطالبة بعدم تخفيف الملابس خاصة لصغار  وكبار السن  فى فترات الليل تجنبا لنزلات البرد

وأوضحت غانم لفيتو، أن درجات الحرارة العظمى ستعاود الانخفاض مرة اخرى لتعود إلى معدلاتها الطبيعية فى هذا التوقيت من العام

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة


 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية من الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا تكون كثيفة  على الطرق المؤدية من وإلى  وسط سيناء الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   18  ودرجة الحرارة العظمى 32

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  31

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 28

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15  و درجة الحرارة العظمى 36

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 28

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 33

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 16  ودرجة الحرارة العظمى:  34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى 37
 

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