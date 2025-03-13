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أخبار مصر

الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة من 3 فجرًا حتى 9 صباحًا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية من الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة 14-3-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس ليلا

وتتأثر البلاد بموجة حارة تنتهى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعينات بجنوب الصعيد، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:19

 

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