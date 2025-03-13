الخميس 13 مارس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس ليلا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس الذى تتعرض له البلاد حاليا، مطالبة بعدم تخفيف الملابس خاصة لصغار وكبار السن  فى فترات الليل تجنبا لنزلات البرد.

رياح وشبورة مائية، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس

حار نهارا، حالة الطقس غدا الخميس 13-3-2025

وأوضحت غانم لفيتو، أن درجات الحرارة العظمى ستعاود الانخفاض مرة اخرى لتعود إلى معدلاتها الطبيعية فى هذا التوقيت من العام

وتتأثر البلاد بموجة حارة تنتهى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعينات بجنوب الصعيد، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:17

 

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حار نهارا، حالة الطقس غدا الخميس 13-3-2025

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