موجة حارة تضرب البلاد، درجات الحرارة تقترب من الأربعينيات بالصعيد، القاهرة تتجاوز الثلاثينيات، وتحذير من تخفيف الملابس وهذا موعد الانخفاض

موجة حارة تضرب البلاد، حيث تقترب من الأربعينيات منتصف الأسبوع المقبل لتسجل في جنوب الصعيد 36 درجة مئوية وتسجل فى القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.



وأعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بموجة حارة تنتهي منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية.

وقالت غانم في تصريحات خاصة لفيتو، إن الطقس ما زال باردًا ليلًا لذلك نصحت بعدم تخفيف الملابس خاصة لصغار وكبار السن تجنبًا لنزلات البرد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع عودة انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى نهاية الأسبوع المقبل لتعود إلى معدلاتها الطبيعية حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى للقاهرة الكبرى من 24: 25 درجة مئوية.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية،و على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31:32

درجة الحرارة الصغرى: 19:17

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى:28: 24

درجة الحرارة الصغرى: 17:15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32:34

درجة الحرارة الصغرى: 14:17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33:36

درجة الحرارة الصغرى:17: 20



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم الخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية من الثالثة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18 و درجة الحرارة العظمى 28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.