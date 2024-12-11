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ثقافة وفنون

"أنا لا" كليب جديد يجمع عنبة بمحمود الليثي (فيديو)

محمود الليثي
محمود الليثي

طرح المطرب الشعبي محمود الليثي فيديو كليب جديد بعنوان “أنا لا” بالتعاون مع مؤدي المهرجانات عنبة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير  “يوتيوب”.

 

كليب أنا لا

الكليب من  كلمات حسام موكا، وتوزيع بلوكة، إخراج ديابلو، وحقق الكليب رواجًا كبيرًا فور طرحه بالمنصات المختلفة، كما روج له الليثي عبر حسابته بمواقع التواصل الاجتماعي.

أكد المطرب الشعبي محمود الليثي، أنه يعتز بصداقة المطربة بوسي، ويعتبرها أختًا له، وليست مجرد زميلة أو صديقة.


محمود الليثي وبوسي

وأضاف الليثي في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن بوسي هي شريكة أساسية في نجاحه، حيث يعتبرها هي تميمة الحظ التي عبر بها إلى النجومية الكبيرة في مجال الغناء الشعبي، وذلك بسبب الأغنيات التي جمعتهما معًا، سواء داخل الأفلام السينمائية أو الأغنيات المنفردة.

وأضاف الليثي أنه دائما يقول لها “انتي نص نجاحي”، كما أن بوسي فنانة قوية وصاحبة موهبة كبيرة، لذلك هي تستحق المكانة التي فيها الآن بل أفضل من ذلك.

 

وأوضح أنه من الممكن أن يجمعه ببوسي أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث إذا وجدا أغنية مناسبة سوف يقدمانها معًا.

 

عدوية وحكيم

وعن أهم المطربين الشعبيين من وجهة نظره قال الليثي إنه يعشق احمد عدوية، ويعتبره أيقونه لن تتكرر، كما أنه يعتبر حكيم هو المطرب المجدد للأغنية الشعبية والذي عبر بها إلى العالمية.

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الليثي أزمة محمود الليثي المطرب عنبة

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