صيادلة القليوبية تنظم حفل الافطار السنوي لأعضائها

نظمت نقابة صيادلة القليوبية حفل الإفطار الجماعي الرمضاني السنوي بحضور ما يزيد على 250 صيدليا وصيدلانية مع عائلاتهم.

صيادلة القليوبية تنظم الاحتفال السنوي



وشارك في تنظيم الاحتفال السنوي أعضاء مجلس نقابة صيادلة القليوبية الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية ودكتور شاكر ذكي الأمين العام بالنقابة ودكتور بكري سعيد وكيل النقابة ومدير الادارة الصحية ببنها،بحضور الدكتور محمد عجلان امين عام نقابة الأطباء والدكتور احمد سعيد وكيل النقابة الدكتور احمد شوقي نقيب أطباء الأسنان والدكتورة فاطمة عبد الحليم وكيلة نقابة العلاج الطبيعي الدكتور مجدى فؤاد نقيب البيطريين،،د. أحمد السقا،د.حاتم البدوي الغرفة التجارية بالقليوبية ود.مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية ود.نقيب هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية ود.عاصم الشاذلي عميد كلية صيدلة جامعة الصالحية د. أحمد شعراوي مدير إدارة الأسنان بمديرية الصحة،د. محمد شعبان نقيب العلاج الطبيعي وعددا من اسر الصيادلة.

حرصت النقابة على استقبال الضيوف وتقديم التهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم والتقاط الصور التذكارية وسط حالة من البهجة والسعادة.

نقيب صيادلة القليوبية، نحرص على مشاركة أعضاء النقابة جميع المناسبات

ومن جانبه قال الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية إن النقابة حريصة على مشاركة أعضائها جميع المناسبات وان هدف الافطار ابراز روح الود والمحبة وبث الفرحة والألفة بين افراد المنظومة الصحية لتأدية رسالتهم بمثالية تجاه الوطن والارتقاء بالخدمات الطبية

وأكد ثابت أن النقابة تعمل على إبراز دور الصيدلي والارتقاء بالمهنة والقضاء على ظاهرة الدخلاء واتخاذ الاجراءات الصارمة لمحاربتها

حفل الافطار السنوي لنقابة الصيادلة بالقليوبية،فيتو

حفل الافطار السنوي لنقابة الصيادلة بالقليوبية،فيتو

حفل الافطار السنوي لنقابة الصيادلة بالقليوبية،فيتو

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