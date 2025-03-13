الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أحمد أبو الشوارب الفائز بجائزة مدفع رمضان: افتكرت الفلوس مزورة (فيديو)

لقاء محمد رمضان مع
لقاء محمد رمضان مع مزارع من طوخ، فيتو

 التقت فيتو مع الحاج أحمد أبو الشوارب من طوخ، محافظة القليوبية والفائز بجائزة مدفع رمضان  في الحلقة التي أذيعت أمس والتي لاقت رواجا كبيرا بسبب تلقائية وتعامل الفائز مع الفنان محمد رمضان وأنه كان يتخيل أن الفلوس مزورة. 

حلقة مدفع رمضان محمد رمضان 

 وقال الحاج أحمد إنه فوجئ أثناء عمله في الأرض  قبيل أذان المغرب بوجود عدد من المصورين حوله قادمين من الطريق الزراعي الذي يطل على أرضه مباشرة وعرف الفنان محمد رمضان نفسه إلى الفائز الحاج أحمد أبو الشوارب وطلب منه أن يأخذ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه إلا انه رفض خوفا من أن تكون الأموال مزورة، وأضاف أنه طلب من محمد رمضان أن يسير معه مسافة نصف كيلومتر تقريبا ليصل إلى منزله ويعطيه الأموال أمام أهله ليتأكد أنها حقيقة.

وأثناء سير محمد رمضان مع الحاج أحمد الشوارب والذي أكد للفنان أنه لا يعرفه فقال محمد رمضان:"مش عارفني أنا جعفر العمدة ".

وبالفعل ذهب محمد رمضان إلى منزل المزارع  وشاهدت زوجته الموقف وشكرت محمد رمضان  وأخذت الأموال والتقطت مع أهل القرية الصور التذكارية معه. 

 

رد فعل زوجة الفلاح على جائزة محمد رمضان

وقابلت زوجة الفلاح، محمد رمضان بترحاب شديد وبالزغاريد، مؤكدة أنها تتابع أعماله الفنية، وتأكدت من أن الأموال ليست مزورة.

صاحب واقعة الفلوس مزورة في مدفع رمضان 

وأضاف أبو الشوارب أنها ليست الواقعة الأولى وإنما في نفس الميعاد رزقه الله ب 100 ألف جنيه أيضا العام الماضي من صاحب الأرض، مشيرا أن قبل الحصول على جائزة محمد رمضان كان يعد هو ونجله لعمل خير في أحد المساجد وقد جاءت إليه الأموال لاستكمال هذا العمل وهي رسالة من الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رمضان 2025 محافظة القليوبية محمد رمضان مدفع رمضان

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم: نجل الشهيد أحمد المنسي ضيف "مدفع رمضان".. مكة محمد صلاح تتألق في الظهور الدرامي الأول لها.. تشابه مثير للجدل بين فيلم "مدام شلاطة" ومسلسل "إش إش"

محمد رمضان يستضيف نجل الشهيد أحمد المنسي في حلقة استثنائية من "مدفع رمضان"

محمد رمضان يواصل تصوير مدفع رمضان، ويفاجئ أهالي السيدة زينب

سواق توك توك وصبي قهوجي، شخصيات يقدمها "نمبر وان" في برنامج "مدفع رمضان"

الأكثر قراءة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

هل النوم طوال نهار رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 13-3-2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق؟

تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 13-3-2025

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

المزيد

انفوجراف

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح مكة بقيادة رسول الله وتحطيم الأصنام حول الكعبة

هل النوم طوال نهار رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

“والشُّهداء عند ربِّهم لهم أَجرهم ونورهم”، الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية