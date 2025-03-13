أحمد أبو الشوارب الفائز بجائزة مدفع رمضان: افتكرت الفلوس مزورة (فيديو)

التقت فيتو مع الحاج أحمد أبو الشوارب من طوخ، محافظة القليوبية والفائز بجائزة مدفع رمضان في الحلقة التي أذيعت أمس والتي لاقت رواجا كبيرا بسبب تلقائية وتعامل الفائز مع الفنان محمد رمضان وأنه كان يتخيل أن الفلوس مزورة.

حلقة مدفع رمضان محمد رمضان

وقال الحاج أحمد إنه فوجئ أثناء عمله في الأرض قبيل أذان المغرب بوجود عدد من المصورين حوله قادمين من الطريق الزراعي الذي يطل على أرضه مباشرة وعرف الفنان محمد رمضان نفسه إلى الفائز الحاج أحمد أبو الشوارب وطلب منه أن يأخذ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه إلا انه رفض خوفا من أن تكون الأموال مزورة، وأضاف أنه طلب من محمد رمضان أن يسير معه مسافة نصف كيلومتر تقريبا ليصل إلى منزله ويعطيه الأموال أمام أهله ليتأكد أنها حقيقة.

وأثناء سير محمد رمضان مع الحاج أحمد الشوارب والذي أكد للفنان أنه لا يعرفه فقال محمد رمضان:"مش عارفني أنا جعفر العمدة ".

وبالفعل ذهب محمد رمضان إلى منزل المزارع وشاهدت زوجته الموقف وشكرت محمد رمضان وأخذت الأموال والتقطت مع أهل القرية الصور التذكارية معه.

رد فعل زوجة الفلاح على جائزة محمد رمضان

وقابلت زوجة الفلاح، محمد رمضان بترحاب شديد وبالزغاريد، مؤكدة أنها تتابع أعماله الفنية، وتأكدت من أن الأموال ليست مزورة.

صاحب واقعة الفلوس مزورة في مدفع رمضان

وأضاف أبو الشوارب أنها ليست الواقعة الأولى وإنما في نفس الميعاد رزقه الله ب 100 ألف جنيه أيضا العام الماضي من صاحب الأرض، مشيرا أن قبل الحصول على جائزة محمد رمضان كان يعد هو ونجله لعمل خير في أحد المساجد وقد جاءت إليه الأموال لاستكمال هذا العمل وهي رسالة من الله.

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