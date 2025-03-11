القليوبية تفرض الانضباط المروري، حملة مكثفة لتنظيم مواقف السوزوكي في بنها

شهدت مدينة بنها اليوم حملة مكثفة لتنظيم مواقف سيارات السوزوكي المخصصة لنقل الركاب، وذلك بقيادة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وبحضور اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، حيث تم توجيه السيارات السوزوكي إلى المواقف المخصصة لها في موقف السيارات العمومي بمدينة بنها.

محافظ القليوبية،اهمية تحسين تحسين المظهر العام للشوارع



تأتي هذه الحملة في إطار جهود المحافظة للحد من المواقف العشوائية التي كانت تعرقل الحركة المرورية في المدينة، خاصة في أوقات الذروة. وقد أكد محافظ القليوبية على أهمية هذه الخطوة في تحسين المظهر العام للشوارع وتسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى توفير الراحة للمواطنين.

وقد لاقت الحملة استحسانًا كبيرًا من قبل سكان مدينة بنها، الذين أبدوا ارتياحهم لتنظيم حركة سيارات السوزوكي وتخفيف الزحام في الشوارع. وقد أكد عدد من المواطنين على أهمية استمرار هذه الحملات وتطبيق القانون على المخالفين لضمان عدم عودة المواقف العشوائية مرة أخرى.

واهاب محافظ القليوبية من سائقي السوزوكى الالتزام بالاماكن التى تم تخصصيها كاماكن لانتظار السيارات بداخل موقف بنها العمومي

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