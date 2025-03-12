البنتاجون يضع خططا لانسحاب محتمل للقوات الأمريكية من سوريا

أفاد مسؤول في البنتاجون في تصريح لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأنه لا مؤشرات بعد على انسحاب وشيك للقوات الأمريكية من سوريا.

وذكرت الوكالة أن مسألة نشر القوات الأمريكية أصبحت موضع تركيز متجدد منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة.

خطط لانسحاب أمريكي محتمل من سوريا

وقال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع بدأت في وضع خطط لانسحاب محتمل إذا ما صدر أمر بهذا الشأن، وذلك قبل اتخاذ أي قرارات سياسية حول سوريا.

ومع ذلك، أفاد مسؤول دفاعي أمريكي يوم الثلاثاء بأنه لا توجد أي مؤشرات على أن الانسحاب وشيك.

وصرح المسؤول الدفاعي الأمريكي بأن الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية، ساعد في دفع قوات سوريا الديمقراطية نحو الاتفاق مع دمشق، مشيرا إلى أن الاتفاق يتحرك بالفعل إلى الأمام.

وأشار المسؤول إلى أن التفكير في الإدارة الأمريكية هو أن "قوات سوريا الديمقراطية" من غير المرجح أن تحتفظ بأراضيها على المدى الطويل إذا واجهت ضغوطا من تركيا والحكومة السورية الجديدة مجتمعتين.

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