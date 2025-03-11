الثلاثاء 11 مارس 2025
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خارج الحدود

قتلى وجرحى بالعشرات برصاص طائش في احتفالات اتفاق الحكومة السورية وقسد

احتفالات دير الزور،
احتفالات دير الزور، فيتو

سوريا ، سقط العشرات بين قتيل وجريح جراء إطلاق الرصاص في عموم المدن السورية بعد الاتفاق الذي أعلن بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" واحتفالات تعم كل المدن السورية.


وقال الدكتور خالد حسين في مشفى منبج الوطني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "وصل إلى مستشفى الوطني وعدد من المشافي الخاصة 5 أشخاص فقدوا حياتهم وأصيب أكثر من 27 آخرين جراء إطلاق الرصاص احتفالًا بالتوصل إلى اتفاق بين قوات الحكومة السورية وقوات قسد".

وفي محافظة الرقة تم تسجيل إصابة أكثر من 13 شخصًا جراء الرصاص الطائش بينهم ثلاثة حالات حرجة.

في العاصمة دمشق وحمص وحلب وإدلب ودرعا خرج عشرات الآلاف من السوريين بمسيرات بالسيارات وتجمعوا في الساحات والميادين احتفالا بالاتفاق بين الحكومة و"قسد".

ووقع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مساء أمس الإثنين، اتفاقًا تضمن دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، ودعم الدولة السورية في مكافحتها لـ "فلول الأسد" وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها،ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة.

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