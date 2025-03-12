مسلسل النص الحلقة 12، الإنجليز ينصبون فخا لعصابة أحمد أمين أثناء سرقة الذهب

مسلسلات رمضان 2025، تحمل الحلقة الـ 12 من مسلسل النص عنوان “خلي بالك من الحبايب”، وتشهد رفض رسمية لعلاقتها مع علوي لأنهم غير مناسبين لبعض ولكنه يحاول إقناعها ويراهم شقيقها أثناء حديثهم، ليصرخ ويحاول فضح أخته في الحارة التي يسكنون بها والذي يؤدي إلى نشوب شجار بينه وبين البكباشي لتحدثه عن شرف رسمية ونعتها بالتظاهر بأنها “نظيفة”.

وفي نفس الوقت، يطلب عبد العزيز يد عزيزة من زقزوق، والذي يوافق عليه الأخير عندما يعلم أن العريس هو النص نفسه.

ويضع النص خطته مع العصابة لسرقة الـ٨٠ كيلو ذهب من البنك الأهلي قبل استحواذ الإنجليز عليه، ولكن يخبره علوي أنه لن يشارك في هذه العملية لان عبد العزيز لن يعيد هذه الأموال لمصر لذلك فأن طرقهم تفترق عند هذه النقطة، ويطلعه النص عن السبب الذي يدفعه للسرقة، وهو أنه ليستطيع أفراد العصابة الحياة وليس لنفسه فقط، ليفترق البكباشي علوي مع عصابة النص عند هذه النقطة.

وتذهب عصابة النص إلى المستشفى المجاورة لينفذ خطته، حيث يتظاهر اسماعيل بالمرض، ليدخلوا للغرفة المجاورة للبنك ويقومون بتفجيرها بالديناميت، ولكن يكتشفوا أن الإنجليز قاموا بنصب فخ لهم، لتنتهي الحلقة الـ 12 من مسلسل النص بتفجير المحتل للمستشفى والقبض عليهم قبل أن يتمكنوا من الهرب.

أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل النص

حملت الحلقة الـ 11 من مسلسل النص عنوان “كريم العنصرين”، وتابعت عيشة إقناع عبد العزيز بالزواج من عزيزة لأنها لا تستطيع الخلفة، وبرغم رفض النص أكثر من مرة إلا أنه يوافق في النهاية.

ويراسل البكباشي عُلوي رسمية لمقابلته، لتبدأ قصة حب جديدة بينهم والتي تجعله يعيد النظر في جوازه من ابنة خاله ويطلب تأجيل الفرح لشهر آخر.

يقرر النص سرقة هيئة المساحة ليبدأ في خطة للاستيلاء على الذهب الموجود فى البنك الاهلي، ولكن يخبره إسماعيل عن حاجتهم لديناميت لتفجير الحائط المستشفى المجاورة للبنك والتي يمتلك المحتل الانجليزي.

يستعين النص بالبكباشي عُلوي، ليساعده في إيجاد طريقة لدخول كامب الإنجليز بعد تشديد الحراسة وسرقة الديناميت، لينجح عبد العزيز في الدخول مع زقزوق، وتنتهي أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل النص بتفجير عبد العزيز مفاجأة لزقزوق حيث يخبره أن أمه عزيزة “جه لها عريس”.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

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