الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولر يحذر لاعبي الأهلي من هذا الأمر خلال فترة الإجازة

الأهلي
الأهلي

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحذيرا للاعبي الفريق قبل سفره إلى سويسرا لقضاء فترة إجازته قبل العودة مرة أخرى لمباشرة عمله مع الأحمر. 

وحذر كولر لاعبي الأهلي من عدم الالتزام بالنظام الغذائي الموضوع لكل لاعب خلال فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 4 أيام. 

ويستعد الأهلي لمباراته أمام إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا” يوم 20 مارس المقبل.

وشهدت القمة 130 انسحاب النادي الأهلي أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

قررت رابطة الأندية المصرية نقل مباراة النادي الأهلي مع نظيره إنبي والمقرر لها في كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة سابقا” إلى ستاد السلام بدلا من استاد القاهرة الدولي. 

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه أول أمس من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مارسيل كولر كولر الأهلي النادي الأهلي كأس عاصمة مصر الدوري المصري الزمالك

مواد متعلقة

نقل مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر لاستاد السلام

أرقام كهربا في الدوري الليبي منذ انتقاله من الأهلي

الأكثر قراءة

المصائب متعددة، خبير اقتصادي يحذر البنك المركزي

محافظ الدقهلية يتفقد مصابي حريق فرن الكنافة بالمنصورة ويؤكد: لن أغادر قبل الاطمئنان عليهم

وزيرة التنمية المحلية: تقديم مساعدات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين بحادث قطار القنطرة

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أشرف كابونجا ينجح في المحاولة الأولى لتحريك قطار سكة حديد صائمًا (فيديو وصور)

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في السلاسل الغذائية (صور)

الهلال السعودي يقدم عرضه الأول للتعاقد مع قائد ليفربول

فتاة تسأل: هل البارفان حرام؟ رد مثير من علي جمعة

منوعات

المزيد

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (صور)

للحفاظ على مشاعر حبيبها، شابة تركية تسرق تاجا ذهبيا من متجر مجوهرات

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حب وتكريم، هكذا استقبلت بنات المدينة النبي بعد هجرته إليها (فيديو)

علي جمعة يوضح موقف الشرع في الحلال والحرام من زينة المرأة وحكم البرفان وعمل الحواجب

مفتي الجمهورية: التصوف في مصر قائم على العلم والعمل ونهج الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية