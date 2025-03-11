نائب محافظ الوادي الجديد تتابع انضباط العمل بمدرسة الشركة (٨) والوحدة الصحية

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جولةٍ مفاجئة لمتابعة سير وانضباط العمل بمدرسة الشركة (٨) المشتركة، وكذا الوحدة الصحية للقرية يرافقها أحمد سعيد وكيل إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

حيثُ تفقّدت نائب محافظ الوادى الجديد، الفصول الدراسية وأجرت حوارًا وديًا مع الطلاب، موجهةً الإدارة التعليمية بمتابعة انضباط العمل داخل المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان تحقيق أقصى فائدة للطلاب، كما وجهت فرع هيئة الأبنية التعليمية بعمل صيانة لابواب الفصول؛ حرصًا على سلامة الطلاب.

كما تابعت نائب المحافظ سير العمل بالوحدة الصحية للقرية، والتقت المواطنين والمرضى للاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة وعدم وجود عجز في الأجهزة وطاقم الأطباء والتمريض، الذين أشادوا بمستوى الخدمة، مؤكدةً على ضرورة الحفاظ والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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