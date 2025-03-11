الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع انضباط العمل بمدرسة الشركة (٨) والوحدة الصحية

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد، ڤيتو

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جولةٍ مفاجئة لمتابعة سير وانضباط العمل بمدرسة الشركة (٨) المشتركة، وكذا الوحدة الصحية للقرية يرافقها أحمد سعيد وكيل إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

حيثُ تفقّدت نائب محافظ الوادى الجديد، الفصول الدراسية وأجرت حوارًا وديًا مع الطلاب، موجهةً الإدارة التعليمية بمتابعة انضباط العمل داخل المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان تحقيق أقصى فائدة للطلاب، كما وجهت فرع هيئة الأبنية التعليمية بعمل صيانة لابواب الفصول؛ حرصًا على سلامة الطلاب.

كما تابعت نائب المحافظ سير العمل بالوحدة الصحية للقرية، والتقت المواطنين والمرضى للاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة وعدم وجود عجز في الأجهزة وطاقم الأطباء والتمريض، الذين أشادوا بمستوى الخدمة، مؤكدةً على ضرورة الحفاظ والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد محافظ الوادى الجديد نائب محافظ الوادى الجديد سير العمل هيئة الأبنية التعليمية الوحدة الصحية الوادى الجديد الخدمات المقدمة للمواطنين

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

نادي في الدوري الممتاز المصري يكتب على حجرة الملابس: للرجال فقط

عقوبات تنتظر الأهلي حال عدم ذهابه إلى ملعب القمة 130 الليلة

الأهلي يبلغ كولر بعدم خوض مباراة القمة وعقد اجتماع عاجل باللاعبين

كواليس إبلاغ كولر بقرار عدم خوض مباراة القمة 130

5 معلومات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

منوعات

المزيد

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

عصائر يجب إقلال تقديمها لطفلك حفاظا على صحته

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على حركة الغبار فوق القمر

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء؟

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في حرب حديقة الموت

مع الزاهدين، مظاهر من حياة علي بن أبي طالب

هل من يموت في شهر رمضان يعفى من عذاب القبر؟ رد مفاجئ من عالم أزهري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية