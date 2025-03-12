جلسة حوارية بمركز إعلام الداخلة عن تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة السياسية والمجتمعية

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم جلسة حوارية بعنوان: "تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة السياسية والمجتمعية"، وذلك بمدرسة الثانوية التجارية بمدينة موط، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بهدف تعزيز القيم الوطنية وروح الانتماء لدى فئة الشباب من الجنسين.

حاضر في الندوة أيمن حنفي مدير الإدارة التعليمية بالداخلة، وشارك فيها مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد سمير طاهر، ومدير الاتصال السياسى بالمديرية نصر شرقاوى، ومدير العلاقات الثقافية بادارة تعليم الداخلة الدكتور فرحان كامل، ومدير المدرسة محمود رفاعى،وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، وطلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.

افتتح الجلسة مدير مركز إعلام الداخلة محسن محمد الذي أكد على أهمية دور الإعلام في دعم قضايا الشباب، مشيرًا إلى أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في بناء وعي الشباب وتعريفهم ببرامج التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة وأهمية مشاركتهم في صياغة المستقبل من خلال الاندماج في العمل العام والمبادرات الوطنية المختلفة.

من جانبه أوضح أيمن حنفي مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة أن الدولة المصرية تسعى منذ سنوات إلى وضع الشباب في مقدمة الصفوف من خلال تبني سياسات واضحة تستهدف تأهيلهم وتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن الشباب أصبحوا يشغلون مناصب قيادية في مختلف المواقع، وهو ما يعكس نجاح الرؤية التي تتبناها القيادة السياسية تجاههم.

وأشار مدير إدارة الداخلة التعليمية، إلى أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والبرنامج القومي لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، مثالان بارزان على سعي الدولة لتمكين الشباب، سواء من خلال التدريب أو توفير فرص العمل أو إشراكهم في إدارة المشروعات القومية والمحلية.

وأكد ايمن حنفي، أن المشاركة السياسية للشباب أصبحت أكثر فاعلية في السنوات الأخيرة، حيث يمثل الشباب نسبة كبيرة من المشاركين في الاستحقاقات الانتخابية إضافة إلى تواجدهم في المجالس المحلية والشعبية، مما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها هذه الفئة داخل المجتمع المصري.

وأكد مدير الإدارة التعليمية بالداخلة، أهمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة حيوية لتمكين الشباب اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم رواد الأعمال الشباب من خلال توفير برامج التمويل وحاضنات الأعمال والتدريب الفني مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى صعيد متصل دعا مدير الإدارة التعليمية بالداخلة، الشباب إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تبنته الدولة من خلال المشاركة في المنصات التعليمية الرقمية والاستفادة من برامج التدريب عن بُعد والتي توفر للشباب فرصًا حقيقية للتأهيل المهني والقيادي.

وأكد على ضرورة تعزيز ثقافة العمل الجماعي والتطوع والانخراط في المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى خدمة الوطن، مشددًا على أن الشباب هم صُنّاع التغيير الحقيقي وأن دورهم في بناء مصر الحديثة لا غنى عنه في مختلف المجالات.

شهدت الجلسة الحوارية توجيه عدد من الأسئلة والاستفسارات من قبل الحضور تناولت أهمية المشاركة السياسية ودور الشباب فى العملية السياسية، ومفهوم الديمقراطية، وأبرز التحديات التى تواجهها مصر حاليا.

وقدمت الجلسة الحوارية عددًا من التوصيات أبرزها:

دعم برامج التأهيل السياسي للشباب داخل المدارس والجامعات.

التوسع في برامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

تشجيع المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي لتعزيز روح الانتماء.

الاستفادة من منصات التحول الرقمي في تنمية مهارات الشباب.

تعزيز ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر كركيزة للحياة السياسية السليمة.

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