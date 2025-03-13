الخميس 13 مارس 2025
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تنفيذاً لتوجيهات محافظ دمياط .. نائب محافظ دمياط تتفقد فاعليات مبادرة " مطبخ المصرية بأيد بناتها"

توفير 230 وجبة يوميًا للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان بدمياط (صور)

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط تتابع مبادرة "مطبخ المصرية بأيد بناتها"

تفقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط فاعليات مبادرة "مطبخ المصرية بأيد بناتها" ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة ومديرية التربية والتعليم، حيث أُقيمت بمطبخ المدرسة الفندقية العسكرية برأس البر.

٢٣٠ وجبة يوميًا خلال شهر رمضان

وتأتي المبادرة ضمن احتفالات المجلس القومي للمرأة بشهر رمضان المبارك وتستهدف توفير ٢٣٠ وجبة يوميًا على مدار الشهر الكريم يتم توزيعها للأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة دمياط وذلك بتنفيذ ١٢ سيدة يتم تدريبهم وتغييرهم يوميًا بهدف دعم المرأة المصرية وتعزيز دورها في المجتمع، حيث يتم توفير تلك الأطعمة من خلال وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة.

وأشادت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط بفكرة المبادرة والجهد المبذول من الجهات المشاركة والسيدات المشاركات، مشيرة الى أن المبادرة تعد مشروعًا مجتمعيًا تنمويًا يهدف لتنمية الأسرة المصرية ودعم المرأة وتعزيز دورها فالمجتمع وتحقيق تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكدت على أهمية أن يتم اعداد جدول لتوزيع الوجبات للتأكد من الوصول الى  كافة القرى والمناطق المستحقة والتي بها احتياج بالمحافظة.

 نائب محافظ دمياط تتابع مبادرة
 نائب محافظ دمياط تتابع مبادرة " مطبخ المصرية بأيد بناتها"

 

 

استمرار المبادرة يوميًا على مدار شهر رمضان المبارك

 

والجدير بالذكر أن المبادرة، التي تستمر يوميًا على مدار شهر رمضان المبارك، تعد مبادرة مجتمعية ذات بعد تنموي تهدف لتوفير وجبات غذائية للأسر الأكثر احتياجا بقرى محافظة دمياط، كما تهدف لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل مستدامة لها من خلال توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بالاستفادة من مهارتهن الخاصة بالطبخ ليصبحن طاهيات محترفات مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي لهن.

تدريب السيدات وتمكينهن اقتصاديًا

 

تساهم المبادرة في تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال إتاحة الفرصة لـ ١٢ سيدة يوميًا لإعداد الوجبات، مع تغيير المشاركات بشكل دوري بهدف تدريب أكبر عدد ممكن من السيدات على مهارات الطهي الاحترافي. ويتم توفير المكونات الغذائية اللازمة من خلال وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة.

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