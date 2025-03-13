الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

نائبة محافظ دمياط تناقش آليات إدارة المخلفات الصلبة

شيماء الصديق نائب
شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق الأداة الذكية لإدارة المخلفات الصلبة،وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط، بحضور الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندس محمد الدالي، مدير إدارة شؤون البيئة ووحدة المخلفات الصلبة، والدكتور شكري حسين، مستشار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN Habitat".

وضع استراتيجية متطورة وإدارة مستدامة

واستعرض الاجتماع الدروس المستفادة من تطبيق الأداة في محافظات الإسكندرية والدقهلية وأسوان، حيث أوضح الاستشاري أن المشروع يهدف إلى وضع استراتيجية متطورة لإدارة المخلفات بمحافظة دمياط، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الدائري وجذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي كما استعرض تفاصيل خطة العمل، التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع فريق إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، تحت إشراف نائب المحافظ.

 

اجتماع لمناقشة آليات تطبيق الأداة الذكية لإدارة المخلفات الصلبة
اجتماع لمناقشة آليات تطبيق الأداة الذكية لإدارة المخلفات الصلبة

خطوة هامة لتعزيز الخدمات البيئية

وأكدت المهندسة شيماء الصديق أن المشروع يُعد جزءًا من مشروعات "UN Habitat" التي تهدف إلى تحسين البيئة الحضرية، مشيرةً إلى أن اختيار دمياط من قبل وزارة التنمية المحلية لتطبيق الأداة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الخدمات البيئية وتنظيم عمليات إدارة المخلفات بشكل فعال.

تحسين كفاءة الجمع وتعزيز الوعي البيئي

وأضافت أن الأداة الذكية ستسهم في تحسين كفاءة جمع المخلفات وتنظيمها، مما ينعكس إيجابيًا على نظافة البيئة والمظهر الحضاري للمحافظة، فضلًا عن تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين، كجزء من جهود تحقيق التنمية المستدامة في دمياط.

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