الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خلال ترؤسه لاجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية...

محافظ دمياط يبحث مخططات الإنشاء والتطوير للأسواق والمواقف (صور)

محافظ دمياط، فيتو
محافظ دمياط، فيتو

ترأس الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا عُقد اليوم بديوان عام المحافظة، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

بحث مخططات التطوير في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية

 

وبحث محافظ دمياط خلاله مخططات التطوير ورفع كفاءة المواقف والأسواق وذلك فى  إطار الكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٥، المتضمن اختيار  ٧ محافظات كمرحلة أولى للتنفيذ.

 

محافظ دمياط خلاله مخططات التطوير ورفع كفاءة المواقف والأسواق
محافظ دمياط خلاله مخططات التطوير ورفع كفاءة المواقف والأسواق

 

 

محاور مقترحة لتعظيم الاستفادة من المواقف والأسواق القائمة

 

وناقش "المحافظ" عددا من المحاور المقترحة للتطوير فى إطار معايير محددة، لتعظيم الاستفادة من الأسواق والمواقف القائمة،  وكذلك وضع أماكن مقترحة لإنشاء مواقف وأسواق جديدة بالمناطق التى فى حاجة إلى ذلك،،وذلك فى ضوء عدد من العناصر والاشتراطات تناسب الغرض من الإنشاء بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بالشكل الحضارى.

 

التنسيق مع إدارة المرور لإعداد دراسات مرورية شاملة

 

ووجه الدكتور أيمن الشهابى على سرعة إعداد الحصر النهائى للمنشآت القائمة والمناطق الحرفية والأماكن المقترحة وتدقيق البيانات الخاصة بها، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لإعداد الدراسات المرورية لتلك المناطق وو ضع منهجية التنفيذ، بما يتوافق مع المتطلبات المطروحة، وكذا الآليات التى تم تحديدها، مشيرًا الى المتابعة الدورية لكافة الخطوات بشكل دورى لتحقيق تلك المستهدفات.

وعلى صعيد آخر،، أعلن محافظ دمياط أنه وفى إطار رؤى التطوير، فإن المحافظة بصدد تنفيذ منظومة إلكترونية لتشغيل المواقف وسيارات الأجرة،  بما يساهم فى ضبط منظومة النقل بالمحافظة، حيث وجه بضرورة عمل دراسة للوصول إلى أفضل السُبل للتشغيل بما يحقق الصالح العام للمواطنين والسائقين والمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط المتابعة الدورية زارة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية محافظ دمياط عمرو حنفى رؤساء الوحدات المحلية تلبية احتياجات المواطنين

مواد متعلقة

دمياط تناقش "البكالوريا المصرية" في حوار مجتمعي مع الإعلاميين والصحفيين

محافظ دمياط يبحث مع المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت تعزيز التعاون المشترك

أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يهبط عالميًا إلى مستوى 2560 دولارا للأوقية.. النصر للسيارات تخطط لإنتاج مليون مركبة سنويا.. وقطاع الغزل يستهدف زيادة الصادرات لـ1.4 مليار دولار في 2025

ميناء دمياط يستقبل المجموعة الأولى من أوناش الرصيف العملاقة

محافظ دمياط يستقبل نائب وزير السياحة والآثار بمناسبة إطلاق مهرجان "دمياط حاجة تانية "

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد آخر التحضيرات والاستعدادات لمعرض التطوير العقاري بالحديقة المركزية

الرئاسة في أسبوع، السيسي يشهد فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.. ويشارك في قمة البريكس بروسيا.. ويستقبل وفد الكونجرس الأمريكي بالقاهرة

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع أعمال التطوير والتوسعات بطريق الميناء

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

زغلول صيام يكتب: أبو ريدة الذي لا نعرف قيمته.. والكرة المصرية التي وصلت الحضيض!

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

اجتماعات مستمرة لمجلس الأهلي لإعلان عدم استكمال الدوري

حقيقة اختراق طالب مصري لـ تويتر.. خبير فرنسي يتهمه بشن هجوم إلكتروني.. وأيلون ماسك يعترف بأكبر قرصنه في تاريخ المنصة

منوعات

المزيد

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12-3-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 فى الإمارات

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الاربعاء 12-3-2025 بالأسواق

عباد الشمس يسجل 135 جنيهًا للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رغم تراجع التضخم.. نسب الزيادة فى 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

طالبة تسأل: هل يجوز الصلاة بالبنطلون أو قراءة الأذكار بدون الحجاب؟ علي جمعة يرد (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يشرح أوصاف قلوب المحبين لله ورسوله (فيديو)

طالب يسأل: ليه ربنا فرض الحجاب على النساء بس؟ علي جمعة يوضح الأسباب

المزيد
الجريدة الرسمية