محافظ دمياط يبحث مخططات الإنشاء والتطوير للأسواق والمواقف (صور)

خلال ترؤسه لاجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية...

ترأس الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا عُقد اليوم بديوان عام المحافظة، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

بحث مخططات التطوير في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية

وبحث محافظ دمياط خلاله مخططات التطوير ورفع كفاءة المواقف والأسواق وذلك فى إطار الكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٥، المتضمن اختيار ٧ محافظات كمرحلة أولى للتنفيذ.

محافظ دمياط خلاله مخططات التطوير ورفع كفاءة المواقف والأسواق

محاور مقترحة لتعظيم الاستفادة من المواقف والأسواق القائمة

وناقش "المحافظ" عددا من المحاور المقترحة للتطوير فى إطار معايير محددة، لتعظيم الاستفادة من الأسواق والمواقف القائمة، وكذلك وضع أماكن مقترحة لإنشاء مواقف وأسواق جديدة بالمناطق التى فى حاجة إلى ذلك،،وذلك فى ضوء عدد من العناصر والاشتراطات تناسب الغرض من الإنشاء بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بالشكل الحضارى.

التنسيق مع إدارة المرور لإعداد دراسات مرورية شاملة

ووجه الدكتور أيمن الشهابى على سرعة إعداد الحصر النهائى للمنشآت القائمة والمناطق الحرفية والأماكن المقترحة وتدقيق البيانات الخاصة بها، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لإعداد الدراسات المرورية لتلك المناطق وو ضع منهجية التنفيذ، بما يتوافق مع المتطلبات المطروحة، وكذا الآليات التى تم تحديدها، مشيرًا الى المتابعة الدورية لكافة الخطوات بشكل دورى لتحقيق تلك المستهدفات.

وعلى صعيد آخر،، أعلن محافظ دمياط أنه وفى إطار رؤى التطوير، فإن المحافظة بصدد تنفيذ منظومة إلكترونية لتشغيل المواقف وسيارات الأجرة، بما يساهم فى ضبط منظومة النقل بالمحافظة، حيث وجه بضرورة عمل دراسة للوصول إلى أفضل السُبل للتشغيل بما يحقق الصالح العام للمواطنين والسائقين والمحافظة.

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