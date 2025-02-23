محافظ دمياط يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بمدينة دمياط (صور)

نظمته الغرفة التجارية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية..







افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، صباح اليوم، معرض " أهلًا رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية، الذى نظمته الغرفة التجارية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمدينة دمياط، وذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، والأستاذ مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية

المعرض يشتمل علي كافة السلع الأساسية والغذائية والياميش والعطارة والبقوليات والخضروات والفاكهة والمجمدات والأسماك واللحوم البلدية بأسعار مخفضة

وتفقد " الدكتور أيمن الشهابى " المعرض الذى تضمن كافة السلع الأساسية والغذائية والياميش والعطارة والبقوليات والخضروات والفاكهة والمجمدات والأسماك واللحوم البلدية بأسعار مخفضة، وتواصل مع العارضين، واطمأن على توافر السلع وأكد على ضرورة الاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم، ، وحرص " محافظ دمياط " على التواصل مع المواطنين للتعرف على آرائهم حول المعرض ومدى توافر كافة احتياجاتهم به.

محافظ دمياط يفتتح معرض اهلا رمضان

وأشار " المحافظ " ان المعرض يأتى استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة المناطق، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود وتحقيق التعاون مع التعاون مع الجهات المختلفة لتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، وتوجه " محافظ دمياط " بالشكر إلى الغرفة التجارية والتموين على هذه الجهود.

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