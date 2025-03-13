ضبط 7200 صاروخ وشمروخ في حملة أمنية مكبرة بالإسماعيلية (صور)

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ ومدافع الكربون في بعض المناطق والشوارع التجارية بمحافظة الإسماعيلية.

تشكيل فريق من البحث الجنائي

ووجه اللواء "أحمد عليان" مدير مباحث الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد "مصطفى عرفة" رئيس مباحث المديرية، وذلك لتكثيف الحملات الأمنية على المحال التجارية، ومنع تداول الألعاب النارية، لخطورتها الداهمة على المواطنين.

جانب من المضبوطات خلال الحملات،فيتو

جانب من المضبوطات خلال الحملات،فيتو

مباحث التموين تشن حملات

وشنت مباحث التموين بالإسماعيلية برئاسة المقدم "أحمد المغربي" بالتعاون مع قسم شرطة ثالث تضم كل من: المقدم "محمد هشام" مفتش مباحث قسم ثالث، والرائد "أحمد بيومي" رئيس مباحث قسم شرطة ثالث، حملة أمنية مكبرة على المحال التجارية وبائعي الصواريخ، ومصادرة ٧٢٠٠ صاروخ وشمروخ والألعاب لدى التجار والبائعين.

جانب من المضبوطات خلال الحملات،فيتو

جانب من المضبوطات خلال الحملات،فيتو

تكثيف الحملات الرقابية

وتكثف الأجهزة الأمنية والتنفيذية الحملات الميدانية على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتعتبر تلك الألعاب محظور استيرادها وتداولها في الأسواق، نظرا لخطورتها على المواطنين خاصة صغار السن من الأطفال والمراهقين.

جانب من المضبوطات خلال الحملات،فيتو

وأكد مصدر أمني استمرار الحملات المكثفة على محال بيع المفرقعات والألعاب النارية، للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.



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